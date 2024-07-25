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В Верхней Сысерти на 2 месяца закрыли пилораму из-за мусора

В Верхней Сысерти на 2 месяца закрыли пилораму из-за мусора

25 июля 2024, 05:19
Фото: 1MI
В Верхней Сысерти приостановлена деятельность пилорамы на 60 суток. В ее работе были выявлены нарушения.

Во время проверки было установлено, что на пилораме не соблюдались санитарные нормы: на территории было скопление таких отходов, как обрезки и опилки. Отходы лежали на открытом воздухе без укрытий, рассказали в пресс-службе областной службы приставов.

Работу пилорамы в связи с этим временно приостановили. Владельцу производства сообщили, что в случае, если он не исполнит требование, его оштрафуют на пять тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге временно закрыли кафе на Шарташе, так как специалисты во время проверки установили, что в общепите не соблюдались санитарные нормы.

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