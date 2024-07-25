В Верхней Сысерти на 2 месяца закрыли пилораму из-за мусора

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Во время проверки было установлено, что на пилораме не соблюдались санитарные нормы: на территории было скопление таких отходов, как обрезки и опилки. Отходы лежали на открытом воздухе без укрытий, рассказали в пресс-службе областной службы приставов.
Работу пилорамы в связи с этим временно приостановили. Владельцу производства сообщили, что в случае, если он не исполнит требование, его оштрафуют на пять тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге временно закрыли кафе на Шарташе, так как специалисты во время проверки установили, что в общепите не соблюдались санитарные нормы.