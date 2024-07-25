Водителя фуры в Екатеринбурге задержали за ДТП с автомобилем

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу. Также назначено несколько экспертиз, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Мужчине сейчас грозит до семи лет тюремного заключения. В момент случившегося он был в трезвом состоянии.
Напомним, ЧП произошло 24 июля 2024 года. Грузовая машина столкнулась с автомобилем ВАЗ. В аварии погибли водитель и пассажиры, ехавшие в легковом транспорте.