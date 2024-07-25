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Водителя фуры в Екатеринбурге задержали за ДТП с автомобилем

Водителя фуры в Екатеринбурге задержали за ДТП с автомобилем

25 июля 2024, 03:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали 67-летнего водителя грузовика, из-за столкновения с которым погибло четыре пассажира автомобиля.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу. Также назначено несколько экспертиз, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Мужчине сейчас грозит до семи лет тюремного заключения. В момент случившегося он был в трезвом состоянии.

Напомним, ЧП произошло 24 июля 2024 года. Грузовая машина столкнулась с автомобилем ВАЗ. В аварии погибли водитель и пассажиры, ехавшие в легковом транспорте.

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