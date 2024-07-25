Зачем опытные хозяйки моют пол водой с лавровым листом

Лавровый лист можно просто кинуть в ведро с горячей водой, дать настояться 10-15 минут и вымыть пол. Но гораздо эффективнее сделать отвар. Для этого 5-6 листков положите в кастрюлю с водой, доведите до кипения и дайте побурлить 5-10 минут на медленном огне. Немного остудите, вылейте в ведро для мытья полов, разбавьте холодной водой и приступайте к уборке. В процессе кипячения раскроется аромат лаврового листа, поэтому эффект будет намного сильнее.