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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Зачем опытные хозяйки моют пол водой с лавровым листом

Зачем опытные хозяйки моют пол водой с лавровым листом

25 июля 2024, 13:25
Фото: tagilcity.ru
Чтобы квартира после уборки благоухала, можно добавить в воду специальное средство. А можно не пользоваться химией и положить в ведро несколько лавровых листьев.

Мы привыкли использовать лаврушку в качестве приправе в кулинарии. Она придает блюдам приятный тонкий аромат и вкус. Но мало кто подозревает, что пряность можно использовать и для создания чистоты и уюта в доме. Интересно, что лаврушка не только приятно пахнет, но и обладает антибактериальным эффектом.

Лавровый лист можно просто кинуть в ведро с горячей водой, дать настояться 10-15 минут и вымыть пол. Но гораздо эффективнее сделать отвар. Для этого 5-6 листков положите в кастрюлю с водой, доведите до кипения и дайте побурлить 5-10 минут на медленном огне. Немного остудите, вылейте в ведро для мытья полов, разбавьте холодной водой и приступайте к уборке. В процессе кипячения раскроется аромат лаврового листа, поэтому эффект будет намного сильнее.

Ранее стало известно, как сохранить прохладу в квартире даже в самый жаркий июльский день.

Источник: belnovosti.by

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Россия#Уборка#Мыть пол#Лавровый лист#Дом и сад
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