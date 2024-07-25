Зачем опытные хозяйки моют пол водой с лавровым листом

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Мы привыкли использовать лаврушку в качестве приправе в кулинарии. Она придает блюдам приятный тонкий аромат и вкус. Но мало кто подозревает, что пряность можно использовать и для создания чистоты и уюта в доме. Интересно, что лаврушка не только приятно пахнет, но и обладает антибактериальным эффектом.
Лавровый лист можно просто кинуть в ведро с горячей водой, дать настояться 10-15 минут и вымыть пол. Но гораздо эффективнее сделать отвар. Для этого 5-6 листков положите в кастрюлю с водой, доведите до кипения и дайте побурлить 5-10 минут на медленном огне. Немного остудите, вылейте в ведро для мытья полов, разбавьте холодной водой и приступайте к уборке. В процессе кипячения раскроется аромат лаврового листа, поэтому эффект будет намного сильнее.
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Источник: belnovosti.by