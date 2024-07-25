Защитить стиральную машину от плесени поможет одна хитрость

Стиральная машина — незаменимый агрегат, который существенно облегчает быт. Однако при постоянном использовании и неправильном уходе может появиться резкий и неприятный запах плесени, который пропитывают только что постиранную одежду. А все потому, что машинку редко проветривают, считает завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд.