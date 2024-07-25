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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Эксперт Гильденскиольд рассказал, как защитить стиральную машину от плесени

Защитить стиральную машину от плесени поможет одна хитрость

25 июля 2024, 14:57
Фото: 1MI

Эксперт Гильденскиольд рассказал, как защитить стиральную машину от плесени

Если из стиральной машины неприятно пахнет плесенью, значит хозяйка нарушает базовые принципы ухода. А решить эту проблему очень просто.

Стиральная машина — незаменимый агрегат, который существенно облегчает быт. Однако при постоянном использовании и неправильном уходе может появиться резкий и неприятный запах плесени, который пропитывают только что постиранную одежду. А все потому, что машинку редко проветривают, считает завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд.

Между стирками дверца машинки должна быть постоянно приоткрыта, чтобы воздух внутри не застаивался. После каждой стирки необходимо удалять воду, которая может скапливаться в резиновом уплотнителе, насухо вытирать барабан и чистить контейнер для порошка и кондиционера, отметил эксперт.

Кроме того, стоит придерживаться следующих правил:

  • Не использовать машинку в качестве корзины для хранения. Грязное белье необходимо закладывать непосредственно перед стиркой. Если на одежде есть засохшая грязь, ее следует предварительно удалить.
  • Выстиранное белье нужно сразу же развешивать и ни в коем случае не оставлять в барабане, чтобы внутри не размножались болезнетворные бактерии и плесень.
Фото: 1MI
  • Не менее раза в месяц следует запускать стирку на максимальной температуре с использованием отбеливателя.
  • Не менее одного раза в три месяца нужно очищать машинку лимонной кислотой или уксусом.

Эти три способа вернут вашим махровым полотенцам первоначальную мягкость.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Бытовая техника#Запах#Советы#Дом и сад#КЦ
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