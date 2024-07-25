Защитить стиральную машину от плесени поможет одна хитрость

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Стиральная машина — незаменимый агрегат, который существенно облегчает быт. Однако при постоянном использовании и неправильном уходе может появиться резкий и неприятный запах плесени, который пропитывают только что постиранную одежду. А все потому, что машинку редко проветривают, считает завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд.
Между стирками дверца машинки должна быть постоянно приоткрыта, чтобы воздух внутри не застаивался. После каждой стирки необходимо удалять воду, которая может скапливаться в резиновом уплотнителе, насухо вытирать барабан и чистить контейнер для порошка и кондиционера, отметил эксперт.
Кроме того, стоит придерживаться следующих правил:
Эти три способа вернут вашим махровым полотенцам первоначальную мягкость.