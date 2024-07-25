Женщина в Свердловской области нашла в лесу редкий гриб

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
По словам свердловчанки, она впервые за свою жизнь видит такой гриб. Микролог Виктор Мухин предположил, что это может быть рамария красивая, пишет Е1.
Также Мухин отметил, что такой гриб не является съедобным и может быть опасным. Употреблять его в еде не рекомендуется.
Напомним, в Артинском районе Свердловской области две местные жительницы, отправившись в лес, собрали 150 литров лисичек в течение нескольких часов. Собранный урожай они раздали желающим.