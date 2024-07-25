tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Женщина в Свердловской области нашла в лесу редкий гриб

Женщина в Свердловской области нашла в лесу редкий гриб

25 июля 2024, 04:06
Фото: 1MI
Жительница Нижнесергинского района в Свердловской области нашла в лесу гриб, вид которого напоминает коралл.

По словам свердловчанки, она впервые за свою жизнь видит такой гриб. Микролог Виктор Мухин предположил, что это может быть рамария красивая, пишет Е1.

Также Мухин отметил, что такой гриб не является съедобным и может быть опасным. Употреблять его в еде не рекомендуется.

Напомним, в Артинском районе Свердловской области две местные жительницы, отправившись в лес, собрали 150 литров лисичек в течение нескольких часов. Собранный урожай они раздали желающим.

Надо знать, где искать: грибы в Свердловской области появились в определенных местах
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять грибных слоев снимут жители Свердловской области в июнеЖители Свердловской области собрали килограммы черники в лесахИнвестклимат на пятерку, отключение воды в Тагиле, первые ягоды в лесу и клещи
#Елизавета Зиборова#Общество#Лес#Женщина#Урожай#Находка#Природа#Артинский район#Екатеринбург#Гриб#Специалист
Подпишитесь
Стоит ли заказывать на Wildberries? Как отразился «захват» на работе ПВЗ в Тагиле
Вчера, 13:44
Ремонт двора на Красноармейской в Тагиле завершится досрочно
Вчера, 16:16
Больному жителю Нижнего Тагила запретили хранить и носить оружие
Сегодня, 04:44
«Комбинат родной нас мучает»: тагильчане пожаловались на черный дым с ЕВРАЗ НТМК
23 июля, 11:35
Тагильчанина осудили за сбыт государственных наград на сумму в 5 тысяч рублей
Вчера, 14:13