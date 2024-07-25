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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

За угон и пьяную езду осудили жителя Свердловской области

Житель Ачитского района получил два года принудительных работ за угон и пьяную езду

25 июля 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney

За угон и пьяную езду осудили жителя Свердловской области

Житель Ачитского района получил два года принудительных работ за угон и пьяную езду.

Установлено, что в апреле этого года житель Ачитского района, будучи уже судимым за пьяную езду, после распития спиртных напитков, угнал автомобиль LADA 212140 в деревне Ялым. Не имея водительских прав, он выехал на дорогу, где в результате нетрезвого вождения врезался в дерево. Автомобиль загорелся.

По решению суда мужчине назначено два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства с лишением права управлять автомобилем на 4 года.

Ранее обвиняемому в угоне машины скорой помощи в Екатеринбурге вынесли приговор.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Суд#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент
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