Житель Ачитского района получил два года принудительных работ за угон и пьяную езду.

Установлено, что в апреле этого года житель Ачитского района, будучи уже судимым за пьяную езду, после распития спиртных напитков, угнал автомобиль LADA 212140 в деревне Ялым. Не имея водительских прав, он выехал на дорогу, где в результате нетрезвого вождения врезался в дерево. Автомобиль загорелся.