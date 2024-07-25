Житель Ачитского района получил два года принудительных работ за угон и пьяную езду.

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Установлено, что в апреле этого года житель Ачитского района, будучи уже судимым за пьяную езду, после распития спиртных напитков, угнал автомобиль LADA 212140 в деревне Ялым. Не имея водительских прав, он выехал на дорогу, где в результате нетрезвого вождения врезался в дерево. Автомобиль загорелся.
По решению суда мужчине назначено два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства с лишением права управлять автомобилем на 4 года.
Ранее обвиняемому в угоне машины скорой помощи в Екатеринбурге вынесли приговор.