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Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза

Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза

25 июля 2024, 16:35
Фото: tagilcity.ru
Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Дзержинском районе Нижнего Тагила 25 июля 2024 года пожаловались на сильный запах навоза, идущий со стороны улицы Круговой. Там сейчас проводится ремонт дороги, а рядом проходят канализационные трубы.

По предположению местных жителей, на улице Круговой во время реконструкции рабочие повредили канализационные трубы, из-за чего в микрорайоне сейчас стоит неприятный запах.

Я вышла из машины — чуть не ослепла вообще, просто ужасно воняет, просто какой-то кошмар. Нам на ночь надо будет закрывать все окна. А рядом с местом, где работает техника, вообще кошмар. Может, они ничего не повредили, но именно оттуда вся вонища идет, — рассказала тагильчанка TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru

Официальной информации о повреждении и о причине неприятного запаха в настоящий момент нет.

Напомним, в июле 2024 года на улице Круговая в Нижнем Тагиле начались реконструкционные работы по расширению дороги. Рабочие расширяют территорию на этом дорожном участке с помощью экскаваторов.

Дорожные работы по обустройству тротуаров на этой улице начались после многочисленных жалоб горожан из-за того, что эта трасса опасна и на ней происходит много ДТП.

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