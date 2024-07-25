Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
По предположению местных жителей, на улице Круговой во время реконструкции рабочие повредили канализационные трубы, из-за чего в микрорайоне сейчас стоит неприятный запах.
Я вышла из машины — чуть не ослепла вообще, просто ужасно воняет, просто какой-то кошмар. Нам на ночь надо будет закрывать все окна. А рядом с местом, где работает техника, вообще кошмар. Может, они ничего не повредили, но именно оттуда вся вонища идет, — рассказала тагильчанка TagilCity.ru.
Официальной информации о повреждении и о причине неприятного запаха в настоящий момент нет.
Напомним, в июле 2024 года на улице Круговая в Нижнем Тагиле начались реконструкционные работы по расширению дороги. Рабочие расширяют территорию на этом дорожном участке с помощью экскаваторов.
Дорожные работы по обустройству тротуаров на этой улице начались после многочисленных жалоб горожан из-за того, что эта трасса опасна и на ней происходит много ДТП.