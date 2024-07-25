Жители Екатеринбурга отказываются от ипотеки в пользу аренды квартир

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Как рассказал директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин, ипотечная ставка на текущий момент имеет высокий уровень: около 18-20%. Это, в свою очередь, вдвое превышает показатель платы за аренду.
Кроме того, из-за увеличения арендной стоимости горожане все реже предпочитают вариант с приобретением жилья. При этом чаще всего екатеринбуржцы берут в аренду квартиры с ежемесячным платежом не выше 30 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге стал стоить дороже квадратный метр в III квартале 2024 года.