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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

В Екатеринбурге увеличилась популярность аренды квартир

Жители Екатеринбурга отказываются от ипотеки в пользу аренды квартир

25 июля 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге увеличилась популярность аренды квартир

Екатеринбуржцы на текущий момент все реже планируют брать ипотеку из-за высокой стоимости жилья, соглашаясь на аренду квартир.

Как рассказал директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин, ипотечная ставка на текущий момент имеет высокий уровень: около 18-20%. Это, в свою очередь, вдвое превышает показатель платы за аренду.

Кроме того, из-за увеличения арендной стоимости горожане все реже предпочитают вариант с приобретением жилья. При этом чаще всего екатеринбуржцы берут в аренду квартиры с ежемесячным платежом не выше 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге стал стоить дороже квадратный метр в III квартале 2024 года.

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#Араз Салехов#Общество#Жилье#Деньги#Квартира#Аренда#Ипотека#Екатеринбург
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