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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Мошенники убедили взять женщину из Каменска-Уральского два кредита

Жительница Каменска-Уральского отдала мошенникам более миллиона рублей

25 июля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники убедили взять женщину из Каменска-Уральского два кредита

Жительница Каменска-Уральского отдала мошенникам более миллиона рублей.

В середине июля текущего года женщине позвонил неизвестный и представился работником Росфинмониторинга. Мошенник убедил жертву, что на нее пытаются оформить кредиты после утечки данных. Злоумышленник убедил пожилую женщину в необходимости взять «зеркальные» кредиты в банках, чтобы избежать потери денег, а потом все средства перевести на безопасный счет.

В результате женщина поверила и взяла два кредита на 800 и 300 тысяч рублей. Заемные средства она перевела на счет преступникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ищет преступников, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее мошенник из Североуральска осужден за хищение денег у пенсионера в Ивделе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Екатеринбург
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