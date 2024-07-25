Жительница Каменска-Уральского отдала мошенникам более миллиона рублей.

В середине июля текущего года женщине позвонил неизвестный и представился работником Росфинмониторинга. Мошенник убедил жертву, что на нее пытаются оформить кредиты после утечки данных. Злоумышленник убедил пожилую женщину в необходимости взять «зеркальные» кредиты в банках, чтобы избежать потери денег, а потом все средства перевести на безопасный счет.