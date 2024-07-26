Александр Маршал приедет в Нижний Тагил на День города

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Певец для гостей праздника исполнит свои известные хиты «Белый пепел», «Дождь», «Отпускаю» и многие другие.
Праздничный концерт в Нижнем тагиле состоится 10 августа с 22 до 23 часов на площади за «Современником».
За выступление певец и его команда получат гонорар в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, 2,5 млн выплатят на обеспечение райдера.
Напомним, в одном из городов Свердловской области бесплатно выступит группа «На-На».