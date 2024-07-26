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Александр Маршал поздравит жителей Нижнего Тагила с днем города за 7,5 млн

Александр Маршал приедет в Нижний Тагил на День города

26 июля 2024, 12:11
Фото: 1MI

Александр Маршал поздравит жителей Нижнего Тагила с днем города за 7,5 млн

Тагильчан с Днем города поздравит известный музыкальный исполнитель Александр Маршал.

Певец для гостей праздника исполнит свои известные хиты «Белый пепел», «Дождь», «Отпускаю» и многие другие.

Праздничный концерт в Нижнем тагиле состоится 10 августа с 22 до 23 часов на площади за «Современником».

За выступление певец и его команда получат гонорар в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, 2,5 млн выплатят на обеспечение райдера.

Напомним, в одном из городов Свердловской области бесплатно выступит группа «На-На».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Концерт#День города#Певец#Екатеринбург
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