Долгожданный тротуар: в Нижнем Тагиле начался ремонт улицы Круговая на 9-м поселке

Согласно техзаданию, на участке обустроят тротуар на сумму 27,6 миллиона рублей. Для этого дорожным рабочим предстоит уложить щебеночное основание, сделать тротуар, покрыть его асфальтобетонной смесью и установить бортовые камни. Помимо этого, предусмотрены работы по укреплению грунта путем посева газона, а также обустройству металлических пешеходных ограждений. На месте уже подготовлены водопропускные трубы, которые будут уложены на улице Круговая. Завершится проект по строительству тротуара установкой дорожных знаков.