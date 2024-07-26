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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

В Нижнем Тагиле на улице Круговая по просьбам жителей делают тротуар

Долгожданный тротуар: в Нижнем Тагиле начался ремонт улицы Круговая на 9-м поселке

26 июля 2024, 16:18
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле на улице Круговая по просьбам жителей делают тротуар

В настоящее время в Нижнем Тагиле на улице Круговая производится ремонт. Подрядчик оборудует тротуар, который уже несколько лет просили местные жители из-за повышенной аварийности участка.

На ремонтируемом участке уже завезли часть строительных материалов для дальнейшей укладки. Полноценный тротуар обустроят от улицы Алтайская по улице Юности, улице Киевская, улице Круговая до улицы Калинина.

Контракт на сумму 26,7 миллиона рублей, судя по документации, выиграла ООО ГК «Уралстройкомплекс» Владимира Винтовкина. Однако, по информации TagilCity.ru, сейчас работы ведет фирма Александра Рощупкина «Аэродромдорстрой».

Фото: tagilcity.ru

Согласно техзаданию, на участке обустроят тротуар на сумму 27,6 миллиона рублей. Для этого дорожным рабочим предстоит уложить щебеночное основание, сделать тротуар, покрыть его асфальтобетонной смесью и установить бортовые камни. Помимо этого, предусмотрены работы по укреплению грунта путем посева газона, а также обустройству металлических пешеходных ограждений. На месте уже подготовлены водопропускные трубы, которые будут уложены на улице Круговая. Завершится проект по строительству тротуара установкой дорожных знаков.

Работы будут выполнены к концу сентября 2024 года.

Фото: tagilcity.ru

Ранее пешеходы, в том числе школьники, были вынуждены двигаться вдоль проезжей части, что было крайне опасно. Пыльные дороги, автомобили на скорости и колючие заросли — всем этим сопровождался ежедневный пешеходный маршрут по улице Круговая.

В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары
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