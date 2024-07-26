tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

В Нижнем Тагиле признали непригодным дом у станции Завязовская

Дом снесут у станции Завязовская в Нижнем Тагиле

26 июля 2024, 10:49
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле признали непригодным дом у станции Завязовская

Дом у станции Завязовская в Нижнем Тагиле приняли решение снести. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

Как уточняется, жилое помещение признали аварийным. Сейчас в городе пройдут работы, которые позволят безопасности снести дом и утилизировать отходы. После существует необходимость о составлении документов о сносе жилья.

Контролировать работу в этом направлении будут заммэра города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Ее должны выполнить до начала декабря следующего года.

Кроме того, в Екатеринбурге снесут 12 домов в Цыганском поселке на улицах Фурманова и Московской.

Аварийный дом снесут на Новой Кушве в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Аварийный дом снесут в Туринске через судЕвгений Куйвашев подвел итоги работы правительства Свердловской области в 2023 годуОдин из старейших автосалонов в Екатеринбурге будет снесен
#Араз Салехов#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Жилье#Постановление#Рабочие#Работы#Снос дома
Подпишитесь
Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:36
Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле перенесли в другое место из-за погоды
Сегодня, 08:52
В Нижнем Тагиле ко Дню города планируется открыть движение по Октябрьской революции
Сегодня, 06:44
Обвиняемый во взяточничестве начальник РЭО ГИБДД в Нижнем Тагиле уволен из органов
Сегодня, 04:33
Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза
Вчера, 16:35