Дом снесут у станции Завязовская в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Как уточняется, жилое помещение признали аварийным. Сейчас в городе пройдут работы, которые позволят безопасности снести дом и утилизировать отходы. После существует необходимость о составлении документов о сносе жилья.
Контролировать работу в этом направлении будут заммэра города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Ее должны выполнить до начала декабря следующего года.
Кроме того, в Екатеринбурге снесут 12 домов в Цыганском поселке на улицах Фурманова и Московской.