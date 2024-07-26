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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Дополнительный рейс трамвая пустят после празднования Дня Тагилстроя в Нижнем Тагиле

Дополнительный рейс трамвая пустят после празднования Дня Тагилстроя в Нижнем Тагиле

26 июля 2024, 09:23
Фото: 1MI
26 июля 2024 года МУП «Тагильский трамвай» запустит дополнительный вагон после празднования Дня Тагилстроевского района.

Вагон будет следовать по маршруту №9 и развезет гостей мероприятия через центр Нижнего Тагила на ВМЗ. Трамвай отправится от площади у ДК НТМК и будет ждать пассажиров в 21.45, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что юбилей — 90-летие Тагилстроевкого района в Нижнем Тагиле отмечается два дня подряд. 25 июля 2024 года концерт прошел на Гальяно-Горбуновском массиве, а 26 июля для жителей города праздничные мероприятия организованы на Тагилстрое у ДК НТМК.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#Тагилстрой#Пассажиры#Трамвай#Екатеринбург
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