Дополнительный рейс трамвая пустят после празднования Дня Тагилстроя в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Вагон будет следовать по маршруту №9 и развезет гостей мероприятия через центр Нижнего Тагила на ВМЗ. Трамвай отправится от площади у ДК НТМК и будет ждать пассажиров в 21.45, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что юбилей — 90-летие Тагилстроевкого района в Нижнем Тагиле отмечается два дня подряд. 25 июля 2024 года концерт прошел на Гальяно-Горбуновском массиве, а 26 июля для жителей города праздничные мероприятия организованы на Тагилстрое у ДК НТМК.