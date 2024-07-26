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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

фото: Клуб авт. песни «Зеленая лампа» им. В. Шадрина

Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле перенесли в другое место из-за погоды

26 июля 2024, 08:52
фото: Клуб авт. песни «Зеленая лампа» им. В. Шадрина
В Нижнем Тагиле произошли изменения в расписании фестиваля Фестиваль бардовской песни.

В связи с плохой погодой, организаторы мероприятия приняли решение перенести проведение 38-го фестиваля авторской песни из парка им. Бондина в другое место. Концерт состоится в Городском Дворце молодежи, который располагается на улице Пархоменко, дом 37.

Мероприятие состоится 27 июля в 11 часов утра, сообщает клуб авторской песни «Зеленая лампа» имени В. Шадрина, сообщил клуб авторской песни «Зеленая лампа» им. В. Шадрина в своих соцсетях.

Напомним, продолжается празднование фестиваля Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Фестиваль#Отдых#Екатеринбург
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