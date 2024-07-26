Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле перенесли в другое место из-за погоды

В связи с плохой погодой, организаторы мероприятия приняли решение перенести проведение 38-го фестиваля авторской песни из парка им. Бондина в другое место. Концерт состоится в Городском Дворце молодежи, который располагается на улице Пархоменко, дом 37.



Мероприятие состоится 27 июля в 11 часов утра, сообщает клуб авторской песни «Зеленая лампа» имени В. Шадрина, сообщил клуб авторской песни «Зеленая лампа» им. В. Шадрина в своих соцсетях.