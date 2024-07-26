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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Нижнем Тагиле в День города состоится шоу флайбордистов

Флайбордисты в светодиодных костюмах взлетят над прудом в Тагиле в День города

26 июля 2024, 11:09
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле в День города состоится шоу флайбордистов

В Нижнем Тагиле в День города пройдет уже полюбившееся горожанам шоу флайбордистов. Их выступление состоится днем и вечером 10 августа.

Шоу будут показывать два человека. Они совершат два вылета длительностью по 10 минут: днем и ночью. В темное время суток флайбордисты облачатся в светодиодные костюмы. В стоимость услуг также включено оформление мероприятия. В прошлые годы мужчины выступали под музыку.

Стоимость шоу составила 600 тысяч рублей, 400 из которых получат именно исполнители. Остальная сумма пойдет на организацию мероприятия. Оборудование, питание и проживание участников будет производиться за счет исполнителя, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в День города в Нижнем Тагиле 10 августа вечером состоится салют.

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