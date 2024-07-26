Флайбордисты в светодиодных костюмах взлетят над прудом в Тагиле в День города

Шоу будут показывать два человека. Они совершат два вылета длительностью по 10 минут: днем и ночью. В темное время суток флайбордисты облачатся в светодиодные костюмы. В стоимость услуг также включено оформление мероприятия. В прошлые годы мужчины выступали под музыку.