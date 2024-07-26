Флайбордисты в светодиодных костюмах взлетят над прудом в Тагиле в День города

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Шоу будут показывать два человека. Они совершат два вылета длительностью по 10 минут: днем и ночью. В темное время суток флайбордисты облачатся в светодиодные костюмы. В стоимость услуг также включено оформление мероприятия. В прошлые годы мужчины выступали под музыку.
Стоимость шоу составила 600 тысяч рублей, 400 из которых получат именно исполнители. Остальная сумма пойдет на организацию мероприятия. Оборудование, питание и проживание участников будет производиться за счет исполнителя, выяснила редакция TagilCity.ru.