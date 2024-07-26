Готовим розы к зиме: в следующем году кусты зацветут пышными шапками

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Переводить розовые кусты в «зимний режим» нужно постепенно. Здесь важен каждый шаг. Советы дает эксперт «КП», профессиональный агроном Алексей Володихин.
Розы очень любят воду. И обычно их поливают обильно и не реже одного раза в неделю. Но в августе, начиная со второй половины месяца, поступление воды постепенно нужно уменьшить. Поливаем раз в две недели по одному ведру на крупные кусты и по половине ведра на мелкие. Не допускается полив холодной водой, чтобы не спровоцировать развитие опасных заболеваний.
Садоводы прекрасно знают, что фосфор отвечает за цветение, но также этот микроэлемент повышает стрессоустойчивость растений. Например, к сильным морозам. Примерно такую же роль играет калий. Эти два компонента позволят розам благополучно пережить зиму. Калий к тому же способствует формированию плодов: убирать их не нужно, так как растение должно завершить цикл своего развития для следующего полноценного сезона.
Для подкормок берется 1 столовая ложка суперфосфата и 1 столовая ложка сульфата калия на 10 литров воды. Важно запомнить, что поливать розы нужно из расчета 3 литра на одно растение и только после дождя и полива. Если полить удобрением сухую землю, то могут пострадать корни.
Это важный этап подготовки растения к зиме. У роз необходимо убрать больные, сухие и сломанные побеги, так как они являются источником различных заболеваний. Также не стоит оставлять на зиму тонкие и молодые побеги, которые куст дает в августе и сентябре. На их развитие растение тратит слишком много жизненных сил, которые потребуются для зимовки.
Эти шаги нужно предпринять, что перец плодоносил до осенних заморозков.