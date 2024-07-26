Готовим розы к зиме: в следующем году кусты зацветут пышными шапками

Розы очень любят воду. И обычно их поливают обильно и не реже одного раза в неделю. Но в августе, начиная со второй половины месяца, поступление воды постепенно нужно уменьшить. Поливаем раз в две недели по одному ведру на крупные кусты и по половине ведра на мелкие. Не допускается полив холодной водой, чтобы не спровоцировать развитие опасных заболеваний.