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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 12:37

Готовим розы к зиме: в следующем году кусты зацветут пышными шапками

Готовим розы к зиме: в следующем году кусты зацветут пышными шапками

26 июля 2024, 11:43
Фото: tagilcity.ru
Подготовка розовых кустов к зиме — это длительный процесс, который потребует от садовода определенных усилий. Однако наградой за труды станет пышное цветение в следующем сезоне.

Переводить розовые кусты в «зимний режим» нужно постепенно. Здесь важен каждый шаг. Советы дает эксперт «КП», профессиональный агроном Алексей Володихин.

Шаг 1: сокращаем полив

Розы очень любят воду. И обычно их поливают обильно и не реже одного раза в неделю. Но в августе, начиная со второй половины месяца, поступление воды постепенно нужно уменьшить. Поливаем раз в две недели по одному ведру на крупные кусты и по половине ведра на мелкие. Не допускается полив холодной водой, чтобы не спровоцировать развитие опасных заболеваний.

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Шаг 2: вносим фосфорные и калийные подкормки

Садоводы прекрасно знают, что фосфор отвечает за цветение, но также этот микроэлемент повышает стрессоустойчивость растений. Например, к сильным морозам. Примерно такую же роль играет калий. Эти два компонента позволят розам благополучно пережить зиму. Калий к тому же способствует формированию плодов: убирать их не нужно, так как растение должно завершить цикл своего развития для следующего полноценного сезона.

Для подкормок берется 1 столовая ложка суперфосфата и 1 столовая ложка сульфата калия на 10 литров воды. Важно запомнить, что поливать розы нужно из расчета 3 литра на одно растение и только после дождя и полива. Если полить удобрением сухую землю, то могут пострадать корни.

Фото: tagilcity.ru

Шаг 3: проводим санитарную обрезку

Это важный этап подготовки растения к зиме. У роз необходимо убрать больные, сухие и сломанные побеги, так как они являются источником различных заболеваний. Также не стоит оставлять на зиму тонкие и молодые побеги, которые куст дает в августе и сентябре. На их развитие растение тратит слишком много жизненных сил, которые потребуются для зимовки.

Эти шаги нужно предпринять, что перец плодоносил до осенних заморозков.

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