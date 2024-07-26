Грибники нашли в лесу под Нижним Тагилом редкую серо-желтую лисичку

Специалисты отметили, что этот вид растет на Среднем Урале нечасто. Такая лисичка существует в лиственных лесных массивах. Ее шляпка со временем становится темнее, а также у нее фруктовый запах, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».