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Грибники нашли в лесу под Нижним Тагилом редкую серо-желтую лисичку

Грибники нашли в лесу под Нижним Тагилом редкую серо-желтую лисичку

26 июля 2024, 11:59
Фото: Группа ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области»
В лесу под Нижним Тагилом грибники обнаружили редкую лисичку серо-желтого цвета.

Специалисты отметили, что этот вид растет на Среднем Урале нечасто. Такая лисичка существует в лиственных лесных массивах. Ее шляпка со временем становится темнее, а также у нее фруктовый запах, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».

У молодого гриба цвет желтый, а с возрастом шляпки меняют цвет на серо-коричневый. Также они растут сростками и нередко сливаются ножками. Часть плодового тела лисички постепенно меняет окрас на розовато-желтый или на дымчатый.

Напомним, в Свердловской области местные жители рассказали о большом урожае лисичек.

Женщина в Свердловской области нашла в лесу редкий гриб
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Еда#Свердловская область#Лес#Специалисты#Средний Урал#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург#Лисички
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