Грибники нашли в лесу под Нижним Тагилом редкую серо-желтую лисичку

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Специалисты отметили, что этот вид растет на Среднем Урале нечасто. Такая лисичка существует в лиственных лесных массивах. Ее шляпка со временем становится темнее, а также у нее фруктовый запах, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».
У молодого гриба цвет желтый, а с возрастом шляпки меняют цвет на серо-коричневый. Также они растут сростками и нередко сливаются ножками. Часть плодового тела лисички постепенно меняет окрас на розовато-желтый или на дымчатый.
Напомним, в Свердловской области местные жители рассказали о большом урожае лисичек.