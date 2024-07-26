Как избавиться от неприятного запаха из духовки: два надежных способа

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Современная промышленность выпускает специальные средства для очистки духовки. Стоит ли говорить, что все это — сплошная ядовитая химия. Но есть и другие действенные средства, которые помогут привести духовой шкаф в идеальный порядок, советуют эксперты портала «Белновости».
Важно, что стоят эти средства намного дешевле, чем небольшая бутылочка специального очищающего средства. Речь идет об уксусе, соде и жидкости для мытья посуды. Смешиваем три ингредиента в равных пропорциях, взбиваем до образования обильной пены и наносим на стенки духовки и противень. В отличие от химии, которая разрушает нагар и жир фактически мгновенно, составу потребуется несколько часов для воздействия. Но затем вы легко удалите всю грязь обычной влажной губкой.
Если запах сохраняется даже после такой капитальной уборки, купите в аптеке активированный уголь. В жаропрочную тарелку налейте воды, бросьте пару-тройку таблеток и поставьте духовку на разогрев. Через 20 минут выключите и оставьте тарелку остывать. Уголь является адсорбентом и хорошо впитывает посторонние запахи.
Ранее гигиенист Гильденскиольд рассказал, как защитить стиральную машину от плесени.