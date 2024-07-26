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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Как избавиться от неприятного запаха из духовки: два надежных способа

Как избавиться от неприятного запаха из духовки: два надежных способа

26 июля 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Если из духовки плохо пахнет, то причина может быть в недостаточно эффективной уборке. Ведь после приготовления еды у хозяйки не всегда остается время отмыть противни и очистить стенки.

Современная промышленность выпускает специальные средства для очистки духовки. Стоит ли говорить, что все это — сплошная ядовитая химия. Но есть и другие действенные средства, которые помогут привести духовой шкаф в идеальный порядок, советуют эксперты портала «Белновости».

Важно, что стоят эти средства намного дешевле, чем небольшая бутылочка специального очищающего средства. Речь идет об уксусе, соде и жидкости для мытья посуды. Смешиваем три ингредиента в равных пропорциях, взбиваем до образования обильной пены и наносим на стенки духовки и противень. В отличие от химии, которая разрушает нагар и жир фактически мгновенно, составу потребуется несколько часов для воздействия. Но затем вы легко удалите всю грязь обычной влажной губкой.

Если запах сохраняется даже после такой капитальной уборки, купите в аптеке активированный уголь. В жаропрочную тарелку налейте воды, бросьте пару-тройку таблеток и поставьте духовку на разогрев. Через 20 минут выключите и оставьте тарелку остывать. Уголь является адсорбентом и хорошо впитывает посторонние запахи.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Окружающая среда#Запах#Духовка#Дом и сад#КЦ
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