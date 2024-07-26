Как избавиться от неприятного запаха из духовки: два надежных способа

Важно, что стоят эти средства намного дешевле, чем небольшая бутылочка специального очищающего средства. Речь идет об уксусе, соде и жидкости для мытья посуды. Смешиваем три ингредиента в равных пропорциях, взбиваем до образования обильной пены и наносим на стенки духовки и противень. В отличие от химии, которая разрушает нагар и жир фактически мгновенно, составу потребуется несколько часов для воздействия. Но затем вы легко удалите всю грязь обычной влажной губкой.