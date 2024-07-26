«Кола из крана»: жители Верхней Салды пожаловались в Роспотребнадзор на ржавую воду

Жительница Салды Дарья сообщила, что некоторое время назад после жалобы в ведомство, у нее в квартире взяли пробы воды. Специалисты признали жидкость, которая отстоялась со следами ржавчины на дне, чистой и соответствующей нормам. Горожане звонят в диспетчерскую, где им сообщают, что в курсе ситуации, но причину пока не установили.