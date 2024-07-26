«Кола из крана»: жители Верхней Салды пожаловались в Роспотребнадзор на ржавую воду

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Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:02
Горожане единодушно жалуются на то, что из-под крана бежит холодная вода желтого цвета. Причем, по словам салдинцев, фото не передает настоящего цвета жидкости.
Прошу поддержки в обращении в Роспотребнадзор по качеству горячего и холодного водоснабжения в Верхней Салде. Думаю, все прекрасно видят, какого цвета идет вода? Особенно меня беспокоит холодная, — написала в паблике «вСалде» жительница города Светлана.
Люди недовольны тем, что им приходится использовать эту воду для душа, стирки и мытья посуды. Кто-то из горожан, не использующих встроенные фильтры, вынужден набирать эту воду для питья и готовки.
Также жителей Верхней Салды волнует то, что через такую воду они могут получить энтеровирусы и ротовирусы. По словам салдинцев, такая ситуация с водой в некоторых домах наблюдается около трех месяцев.
Светлана сообщила землякам, что направила обращение в Роспотребнадзор с официального сайта ведомства. Также она призвала всех сделать то же самое, если их волнует эта проблема.
Жительница Салды Дарья сообщила, что некоторое время назад после жалобы в ведомство, у нее в квартире взяли пробы воды. Специалисты признали жидкость, которая отстоялась со следами ржавчины на дне, чистой и соответствующей нормам. Горожане звонят в диспетчерскую, где им сообщают, что в курсе ситуации, но причину пока не установили.
В обсуждении под постом паблика своих комментарии оставили более 150 человек. Они писали адреса, где цвет воды аналогичен тому, что изображен на фото. Многими из оставивших комментарии были сделаны такие же жалобы в РПН. Среди адресов с проблемами на сетях ХВС люди назвали улицы Карла Маркса, Устинова, Карла Либкнехта, Энгельса, Воронова, Восточная и многие другие.
Похожая ситуация с жалобами на грязную горячую воду в Верхней Салде. В диспетчерской TagilCity.ru сообщали, что окалина и ржавчина — это временное явление из-за аварий на сетях.
Юрий Бармин в своем докладе перед депутатами Нижнетагильской гордумы сообщил, что качество питьевой воды в Нижнем Тагиле с каждым годом ухудшается. В частности, речь шла об удельном весе неудовлетворительных проб питьевой воды из водопровода по микробиологическим показателям, за пять лет этот негативный показатель вырос с 1,8% до 6,1%.