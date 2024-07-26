Компания подростков в Екатеринбурге ограбила магазины почти на 700 тысяч

Известно, что банда грабителей орудует каждую ночь. Злоумышленники ограбили несколько вейп-шопов. Они разбивали окна и проникали внутрь. Последний раз они украли товар из вейп-шопа на улице Космонавтов 25 июля, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».