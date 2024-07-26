Компания подростков в Екатеринбурге ограбила магазины почти на 700 тысяч

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Известно, что банда грабителей орудует каждую ночь. Злоумышленники ограбили несколько вейп-шопов. Они разбивали окна и проникали внутрь. Последний раз они украли товар из вейп-шопа на улице Космонавтов 25 июля, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В правоохранительных органах известно о случаях ограбления. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего, а также пытаются выяснить личности грабителей.
Напомним, 24 июля 2024 года неизвестные проникли в вейп-шоп, который находится на улице Старых Большевиков, и украли товар на 100 тысяч рублей.