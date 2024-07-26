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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 03:20

Компания подростков в Екатеринбурге ограбила магазины почти на 700 тысяч

Компания подростков в Екатеринбурге ограбила магазины почти на 700 тысяч

26 июля 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге несколько подростков проникают по ночам в магазины и крадут оттуда товар и деньги. Всего насчитывается пять случаев ограблений.

Известно, что банда грабителей орудует каждую ночь. Злоумышленники ограбили несколько вейп-шопов. Они разбивали окна и проникали внутрь. Последний раз они украли товар из вейп-шопа на улице Космонавтов 25 июля, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В правоохранительных органах известно о случаях ограбления. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего, а также пытаются выяснить личности грабителей.

Напомним, 24 июля 2024 года неизвестные проникли в вейп-шоп, который находится на улице Старых Большевиков, и украли товар на 100 тысяч рублей.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Подростки#Криминал#Ограбление#Магазины#ЧП#Злоумышленники#Воровство#Преступность#Товар#18+#Екатеринбург#Инцидент
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