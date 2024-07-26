Мальчик оказался в больнице после несчастного случая в «Звездном»

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
После падения пострадавшего ребенка отвезли в реанимацию. По словам его родителей, ему наложили швы на щеку и подбородок. Кроме того, у него сотрясение, черепно-мозговая травма и сломаны некоторые зубы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Ребенок с улучшением переведен из отделения реанимации в хирургическое отделение, состояние средней тяжести. Ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила.
Напомним, 22 июня 2024 года в Нижнем Тагиле из окна выпала двухлетняя девочка. С полученными травмами ее отвезли сначала в нижнетагильскую больницу, а затем перевезли в Екатеринбург.