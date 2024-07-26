tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Мальчик выпал из окна в лагере «Звездный» в Свердловской области

Мальчик оказался в больнице после несчастного случая в «Звездном»

26 июля 2024, 11:15
Фото: 1MI

Мальчик выпал из окна в лагере «Звездный» в Свердловской области

Семилетний мальчик, отдыхавший в лагере «Звездный» в Свердловской области, выпал из окна. Происшествие случилось 25 июля 2024 года.

После падения пострадавшего ребенка отвезли в реанимацию. По словам его родителей, ему наложили швы на щеку и подбородок. Кроме того, у него сотрясение, черепно-мозговая травма и сломаны некоторые зубы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Ребенок с улучшением переведен из отделения реанимации в хирургическое отделение, состояние средней тяжести. Ребенку оказывают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила.

Напомним, 22 июня 2024 года в Нижнем Тагиле из окна выпала двухлетняя девочка. С полученными травмами ее отвезли сначала в нижнетагильскую больницу, а затем перевезли в Екатеринбург.

Свердловчанам рассказали о мерах против падения детей из окон
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодой человек в Екатеринбурге сбежал из больницы после падения в метроВ Екатеринбург перевезли выпавшую из окна двухлетнюю девочку из Нижнего ТагилаРебенок в Серове выпал из окна
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Эксклюзив#Ребенок#Больница#Дети#Свердловская область#Падение#Пострадавший#ЧП#Реанимация#Сотрясение#18+#Екатеринбург#Падение из окна#Инцидент
Подпишитесь
Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:36
Дом снесут у станции Завязовская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49
Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле перенесли в другое место из-за погоды
Сегодня, 08:52
В Нижнем Тагиле ко Дню города планируется открыть движение по Октябрьской революции
Сегодня, 06:44
Обвиняемый во взяточничестве начальник РЭО ГИБДД в Нижнем Тагиле уволен из органов
Сегодня, 04:33
Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза
Вчера, 16:35