Мальчик оказался в больнице после несчастного случая в «Звездном»

После падения пострадавшего ребенка отвезли в реанимацию. По словам его родителей, ему наложили швы на щеку и подбородок. Кроме того, у него сотрясение, черепно-мозговая травма и сломаны некоторые зубы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».