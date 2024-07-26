Массовое ДТП под Асбестом с участием трех автомобилей унесло жизнь человека

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Сообщение о дорожном инциденте поступило в Госавтоинспекцию в пятницу, 26 июля. Три машины «встретились» в районе поселка Папанинцев. Удар был настолько сильный, что одно авто буквально разорвало, проинформировала пресс-служба ведомства.
Один из людей, находившихся в машине, погиб. Травмы получил еще один участник ДТП. Подробностей о причине аварии на данный момент нет.
Аавтоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и выясняют, кто виноват в случившемся.
Ранее в Екатеринбурге под колесами авто оказался человек, который лежал на дороге.