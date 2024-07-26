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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Человек погиб из-за столкновения трех автомобилей на трассе под Асбестом

Массовое ДТП под Асбестом с участием трех автомобилей унесло жизнь человека

26 июля 2024, 15:52
Фото: ГИБДД Свердловской области

Человек погиб из-за столкновения трех автомобилей на трассе под Асбестом

На 22-м километре автодороги Белоярский — Асбест зарегистрировано массовое ДТП, в котором столкнулись несколько транспортных средств. Несовместимые с жизнью травмы получил один человек. Другой оказался в больнице.

Сообщение о дорожном инциденте поступило в Госавтоинспекцию в пятницу, 26 июля. Три машины «встретились» в районе поселка Папанинцев. Удар был настолько сильный, что одно авто буквально разорвало, проинформировала пресс-служба ведомства.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Один из людей, находившихся в машине, погиб. Травмы получил еще один участник ДТП. Подробностей о причине аварии на данный момент нет.

Аавтоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и выясняют, кто виноват в случившемся.

Ранее в Екатеринбурге под колесами авто оказался человек, который лежал на дороге.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Асбест#ГАИ#Травмы#Смертельное дтп#Гибель человека#18+#Екатеринбург
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