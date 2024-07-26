Массовое ДТП под Асбестом с участием трех автомобилей унесло жизнь человека

Человек погиб из-за столкновения трех автомобилей на трассе под Асбестом

На 22-м километре автодороги Белоярский — Асбест зарегистрировано массовое ДТП, в котором столкнулись несколько транспортных средств. Несовместимые с жизнью травмы получил один человек. Другой оказался в больнице.