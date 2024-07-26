Многодетной матери с укусом клеща отказали в медпомощи в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
По словам мужа, когда они хотели вызвать скорую, им отказались помогать и сказали обратиться позже, когда станет хуже, рассказали в Telegram-канале «Народный фронт».
Спустя неделю состояние женщины ухудшилось. Ее увезли в медучреждение и положили в реанимацию. Известно, что общественные деятели в связи с данным инцидентом обратились в областной Минздрав.
Напомним, в детской поликлинике в Екатеринбурге отказались прикреплять новорожденного ребенка. После того, как инцидент получил огласку, эту ситуацию взял на контроль Минздрав, а прокуратура организовала проверку.