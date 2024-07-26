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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 09:51

Многодетной матери с укусом клеща отказали в медпомощи в Свердловской области

Многодетной матери с укусом клеща отказали в медпомощи в Свердловской области

26 июля 2024, 09:49
Фото: 1MI
Жительнице поселка Шаля в Свердловской области, которую укусил клещ, врачи не стали оказывать помощь.

По словам мужа, когда они хотели вызвать скорую, им отказались помогать и сказали обратиться позже, когда станет хуже, рассказали в Telegram-канале «Народный фронт».

Спустя неделю состояние женщины ухудшилось. Ее увезли в медучреждение и положили в реанимацию. Известно, что общественные деятели в связи с данным инцидентом обратились в областной Минздрав.

Напомним, в детской поликлинике в Екатеринбурге отказались прикреплять новорожденного ребенка. После того, как инцидент получил огласку, эту ситуацию взял на контроль Минздрав, а прокуратура организовала проверку.

18,6 тысячи жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей с начала сезона
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