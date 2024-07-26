Музыкант и бумажный солдат: скульптуры по мотивам песен Окуджавы установили в Тагиле

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
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Updated Сегодня, 16:32
Они разработаны и созданы участниками симпозиума городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае», сообщил в соцсетях мэр Владислав Пинаев.
В этом году конкурс был посвящен 100-летию со дня рождения выдающего деятеля искусств.
Одна из скульптур сделана по мотивам песни «Аисты». Еще в одной автор воплотил образ музыканта из одноименной песни Окуджавы. Она начинается словами «музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел…» и посвящена другу барда Исааку Шварцу. Также тагильчане могут полюбоваться фигурой бессмертного бумажного солдата.
Напомним, что в Нижнем Тагиле Булат Окуджава прожил в общей сложности два года, с 1934-го по 1937-й с перерывами. В Москву он вернулся после ареста отца.
Остальные скульптуры установят в понедельник, 29 июня, пообещал Владислав Пинаев.
О жизни Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле можно узнать из спецпроекта TagilCity.ru.