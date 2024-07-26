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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Нижне-Выйском сквере в Тагиле появились скульптуры по мотивам песен Окуджавы

Музыкант и бумажный солдат: скульптуры по мотивам песен Окуджавы установили в Тагиле

26 июля 2024, 16:30
Фото: скрин видео Владислава Пинаева

В Нижне-Выйском сквере в Тагиле появились скульптуры по мотивам песен Окуджавы

Нижне-Выйский сквер в Тагиле украсили скульптуры, созданные по мотивам песен советского барда Булата Окуджавы.

Они разработаны и созданы участниками симпозиума городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае», сообщил в соцсетях мэр Владислав Пинаев.

В этом году конкурс был посвящен 100-летию со дня рождения выдающего деятеля искусств.

Одна из скульптур сделана по мотивам песни «Аисты». Еще в одной автор воплотил образ музыканта из одноименной песни Окуджавы. Она начинается словами «музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел…» и посвящена другу барда Исааку Шварцу. Также тагильчане могут полюбоваться фигурой бессмертного бумажного солдата.

Напомним, что в Нижнем Тагиле Булат Окуджава прожил в общей сложности два года, с 1934-го по 1937-й с перерывами. В Москву он вернулся после ареста отца.

Остальные скульптуры установят в понедельник, 29 июня, пообещал Владислав Пинаев.

О жизни Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле можно узнать из спецпроекта TagilCity.ru.

Новый арт-объект в Нижнем Тагиле посвятили Булату Окуджаве
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Культура#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Булат Окуджава#Скульптуры#Екатеринбург
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