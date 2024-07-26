Музыкант и бумажный солдат: скульптуры по мотивам песен Окуджавы установили в Тагиле

Одна из скульптур сделана по мотивам песни «Аисты». Еще в одной автор воплотил образ музыканта из одноименной песни Окуджавы. Она начинается словами «музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел…» и посвящена другу барда Исааку Шварцу. Также тагильчане могут полюбоваться фигурой бессмертного бумажного солдата.