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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Под Красноуфимском молодой человек бесследно исчез во время прогулки

Нуждающийся в медпомощи молодой человек пропал под Красноуфимском

26 июля 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney

Под Красноуфимском молодой человек бесследно исчез во время прогулки

В деревне Красноуфимского ГО пропал 20-летний молодой человек, которому нужна помощь медиков. Его разыскивают с 21 июля 2024 года.

Известно, что свердловчанин ушел на прогулку и с тех пор обратно не вернулся, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

В день, когда молодой человек перестал выходить на связь, на нем были надеты светлые шорты, темная футболка и шлепки синего цвета. Рост средний, цвет глаз серый, волосы темные.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Его пытаются найти местные волонтеры поискового отряда.

Напомним, в Тавде почти неделю разыскивают пожилую горожанку, которая, предположительно, может находиться в других городах области.

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