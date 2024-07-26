Нуждающийся в медпомощи молодой человек пропал под Красноуфимском

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Известно, что свердловчанин ушел на прогулку и с тех пор обратно не вернулся, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
В день, когда молодой человек перестал выходить на связь, на нем были надеты светлые шорты, темная футболка и шлепки синего цвета. Рост средний, цвет глаз серый, волосы темные.
Его пытаются найти местные волонтеры поискового отряда.
Напомним, в Тавде почти неделю разыскивают пожилую горожанку, которая, предположительно, может находиться в других городах области.