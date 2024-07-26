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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 05:18

В Нижнем Тагиле уволили сознавшегося во взятке начальника РЭО ГИБДД

Обвиняемый во взяточничестве начальник РЭО ГИБДД в Нижнем Тагиле уволен из органов

26 июля 2024, 04:33
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле уволили сознавшегося во взятке начальника РЭО ГИБДД

В Нижнем Тагиле уволили руководителя РЭО ГИБДД Андрея Торощина, который подозревается во взятке.

Известно, что автошколы платили отделу определенные суммы, чтобы можно было сдать теорию и практическое вождение без экзамена, пишет Е1.

Также сначала был задержан заместитель Торощина, однако затем он стал проходить по делу в качестве свидетеля. Тем не менее, он тоже был уволен со своей должности.

Торощин признался во взяточничестве и взял вину на себя.

Напомним, суд в Екатеринбурге арестовал имущество семьи экс-главы управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрея Дьякова.

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