Обвиняемый во взяточничестве начальник РЭО ГИБДД в Нижнем Тагиле уволен из органов

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Известно, что автошколы платили отделу определенные суммы, чтобы можно было сдать теорию и практическое вождение без экзамена, пишет Е1.
Также сначала был задержан заместитель Торощина, однако затем он стал проходить по делу в качестве свидетеля. Тем не менее, он тоже был уволен со своей должности.
Торощин признался во взяточничестве и взял вину на себя.
Напомним, суд в Екатеринбурге арестовал имущество семьи экс-главы управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрея Дьякова.