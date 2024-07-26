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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Агроном Коврижных рассказала, как продлить плодоношение перца до заморозков

Перец будет плодоносить до заморозков: вот что нужно делать с растением в августе

26 июля 2024, 11:16
Фото: tagilcity.ru

Агроном Коврижных рассказала, как продлить плодоношение перца до заморозков

Перец — культура капризная, однако дает огромный урожай при правильном уходе. Рассказываем, как заставить растение плодоносить до октябрьских заморозков.

Родина перца — Южная Америка. И в местном климате один кустик перца способен плодоносить до пяти лет. В российских условиях добиться такого результата трудно даже на юге. Однако продлить срок плодоношения мы все равно можем. Агрономы подсчитали, что высаженный в грунте куст перца в среднем дает 5 кг урожая за сезон. Такой же куст в теплице — 30 кг. И это еще не предел. Эксперт портала «Белновости» агроном Анастасия Коврижных рассказала, что нужно сделать с растением в августе для роста плодов.

У куста нужно убирать лишние части — пасынки, завязи, старые пожелтевшие листья и боковые побеги, которые забирают у перца силы. Когда все ненужное будет удалено, растение начнет образовывать новые завязи и плоды. Осматривать кусты и проводить необходимые процедуры нужно как минимум один раз в пять дней. Во второй половине августа необходимо также прищипнуть верхушки — это важный момент, который повлияет на дозревание плодов. По словам эксперта, проводить манипуляции с перцем нужно в сухую и теплую погоду, желательно в утренние часы.

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Фото: tagilcity.ru

Плоды у перца довольно тяжелые. Если не собирать их регулярно, то куст может просто не выдержать нагрузки и сломаться. Это приведет к гибели растения.

Ранее эксперты поделились лайфхаками по уходу за огурцами в летнюю жару — многие дачники делают это неправильно.

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