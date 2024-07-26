Перец будет плодоносить до заморозков: вот что нужно делать с растением в августе

У куста нужно убирать лишние части — пасынки, завязи, старые пожелтевшие листья и боковые побеги, которые забирают у перца силы. Когда все ненужное будет удалено, растение начнет образовывать новые завязи и плоды. Осматривать кусты и проводить необходимые процедуры нужно как минимум один раз в пять дней. Во второй половине августа необходимо также прищипнуть верхушки — это важный момент, который повлияет на дозревание плодов. По словам эксперта, проводить манипуляции с перцем нужно в сухую и теплую погоду, желательно в утренние часы.