Пешеход лег на дорогу и попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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По словам очевидцев, горожанин вышел на дорогу и лег. Когда он хотел встать, его сбила одна из проезжавших машин. Прохожие предполагают, что он был нетрезв, пишет Е1.
Пострадавшего мужчину с полученными травмами отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, 25 июля 2024 года около Верхней Пышмы произошло массовое дорожное происшествие, в котором друг в друга врезались мототранспорт, два автомобиля и грузовая машина.
Известно, что в случившейся аварии травмировались несколько человек. На место ЧП приезжали врачи для оказания помощи. Также на месте происшествия были сотрудники автоинспекции, которые устанавливали детали случившегося.