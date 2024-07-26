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В Екатеринбурге лежавший на дороге мужчина попал под колеса автомобиля

Пешеход лег на дорогу и попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге

26 июля 2024, 03:51
Фото: 1MI

В Екатеринбурге лежавший на дороге мужчина попал под колеса автомобиля

В Екатеринбурге пешеход попал под автомобиль возле ж/д вокзала. ДТП случилось на улице Челюскинцев ночью 26 июля 2024 года.

По словам очевидцев, горожанин вышел на дорогу и лег. Когда он хотел встать, его сбила одна из проезжавших машин. Прохожие предполагают, что он был нетрезв, пишет Е1.

Пострадавшего мужчину с полученными травмами отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, 25 июля 2024 года около Верхней Пышмы произошло массовое дорожное происшествие, в котором друг в друга врезались мототранспорт, два автомобиля и грузовая машина.

Известно, что в случившейся аварии травмировались несколько человек. На место ЧП приезжали врачи для оказания помощи. Также на месте происшествия были сотрудники автоинспекции, которые устанавливали детали случившегося.

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