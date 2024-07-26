Проверки нагрянут в «Звездный» под Нижним Тагилом после падения мальчика из окна

В ходе проверки прокуратуре предстоит выяснить, как организован присмотр за детьми в лагере, какие меры были приняты руководством для предупреждения детского травматизма. Будет выясняться также и степень тяжести травм, которые получил пострадавший. Решение будет приниматься по итогам проверки.