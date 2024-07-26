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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Под Нижним Тагилом начата проверка лагеря после падения ребенка из окна

Проверки нагрянут в «Звездный» под Нижним Тагилом после падения мальчика из окна

26 июля 2024, 13:09
Фото: 1MI

Под Нижним Тагилом начата проверка лагеря после падения ребенка из окна

Прокуратура проверит лагерь «Звездный» под Нижним Тагилом. Причиной стали падение мальчика из окна. Свою проверку начало и управление образования.

25 июля 2024 года мальчик днем выпал из окна. По предварительной информации, на окнах лагеря отсутствовали блокирующие устройства.

Воспитатель в момент падения находился в коридоре, занимался осмотром комнат. Скорую вызвали сразу после произошедшего.

В ходе проверки прокуратуре предстоит выяснить, как организован присмотр за детьми в лагере, какие меры были приняты руководством для предупреждения детского травматизма. Будет выясняться также и степень тяжести травм, которые получил пострадавший. Решение будет приниматься по итогам проверки.

В управлении образования начали свою проверку.

Напомним, мальчик оказался в больнице после несчастного случая в «Звездном».

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Травма#Дети#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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