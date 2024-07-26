Проверки нагрянут в «Звездный» под Нижним Тагилом после падения мальчика из окна

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
25 июля 2024 года мальчик днем выпал из окна. По предварительной информации, на окнах лагеря отсутствовали блокирующие устройства.
Воспитатель в момент падения находился в коридоре, занимался осмотром комнат. Скорую вызвали сразу после произошедшего.
В ходе проверки прокуратуре предстоит выяснить, как организован присмотр за детьми в лагере, какие меры были приняты руководством для предупреждения детского травматизма. Будет выясняться также и степень тяжести травм, которые получил пострадавший. Решение будет приниматься по итогам проверки.
В управлении образования начали свою проверку.
Напомним, мальчик оказался в больнице после несчастного случая в «Звездном».