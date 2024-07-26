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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Екатеринбурге охранник получил 3,5 года колонии за ложное минирование школы

Пьяный охранник в Екатеринбурге «заминировал» школу из мести

26 июля 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге охранник получил 3,5 года колонии за ложное минирование школы

В Екатеринбурге бывший охранник школы Андрей получил 3,5 года колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании учебного заведения.

Причиной его поступка стала месть бывшим коллегам: Андрей был уволен за прогулы, а в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить.

Вместе с бывшим коллегой он позвонил в экстренные службы и сообщил о бомбе в школе. На место происшествия прибыли спецслужбы, всех эвакуировали.

В суде мужчина попытался переложить вину на своего товарища, но тот дал правдивые показания, подтвердив, что идея о «минировании» принадлежит Андрею.

Суд приговорил шутника к 3,5 годам колонии строгого режима, на соучастника завели дело, пишет Урал.Мэш.

Ранее детскую поликлинику «заминировали» в Первоуральске.

Информация о минировании избирательного участка в Сухом Логу не подтвердилась
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Школа#Бомба#Екатеринбург#Инцидент
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