Пьяный охранник в Екатеринбурге «заминировал» школу из мести

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Причиной его поступка стала месть бывшим коллегам: Андрей был уволен за прогулы, а в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить.
Вместе с бывшим коллегой он позвонил в экстренные службы и сообщил о бомбе в школе. На место происшествия прибыли спецслужбы, всех эвакуировали.
В суде мужчина попытался переложить вину на своего товарища, но тот дал правдивые показания, подтвердив, что идея о «минировании» принадлежит Андрею.
Суд приговорил шутника к 3,5 годам колонии строгого режима, на соучастника завели дело, пишет Урал.Мэш.
Ранее детскую поликлинику «заминировали» в Первоуральске.