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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Свердловской области покинул свой пост работающий с мигрантами полковник МВД

Работающий с мигрантами топ-силовик подал в отставку из свердловского МВД

26 июля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области покинул свой пост работающий с мигрантами полковник МВД

Заместитель руководителя управления по вопросам миграции МВД по Свердловской области Алексей Клубникин покинул свой пост.

Как рассказал источник, мужчина принял решение выйти на пенсию. В пресс-службе регионального ведомства уточнили, что Клубникин мог покинуть свой пост еще десять лет назад по возрасту, поскольку его выслуга уже достигла 30 лет. При этом на текущий момент приказ о расторжении контракта с полковником отсутствует.

Напомним, что офицер стал обладателем новой должности осенью 2023 года. Ранее он был главой отдела оформления ВИЗ, передает URA.RU.

Ранее в Свердловской области появится новый заместитель министра здравоохранения, поскольку Екатерина Ютяева решила уйти с этой должности.

Замминистра образования Свердловской области Нина Журавлева покинула свой пост
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#Араз Салехов#Общество#Полиция#Должность#Миграция#Покинул место
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