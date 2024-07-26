Работающий с мигрантами топ-силовик подал в отставку из свердловского МВД

Как рассказал источник, мужчина принял решение выйти на пенсию. В пресс-службе регионального ведомства уточнили, что Клубникин мог покинуть свой пост еще десять лет назад по возрасту, поскольку его выслуга уже достигла 30 лет. При этом на текущий момент приказ о расторжении контракта с полковником отсутствует.