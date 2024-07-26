Родитель, будь начеку! Как уберечь своего ребенка от травм

В нашем материале мы затронули лишь самые частые варианты травмирования детей. Однако попасть в непредвиденную ситуацию ребенок может в любом месте и в любое время. Только родители могут донести до своих ребят правила поведения на улице, в школе и во время занятий спортом. Только родители могут защитить своего малыша от ранней инвалидности или гибели.