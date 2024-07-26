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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Родитель, будь начеку! Как уберечь своего ребенка от травм

Родитель, будь начеку! Как уберечь своего ребенка от травм

26 июля 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты Детской городской больницы Нижнего Тагила рассказали редакции TagilCity.ru о том, что становится причинами детского травматизма и как уберечь свое чадо от переломов, сотрясений, ушибов или более серьезных проблем.

Травмы могут подстерегать ребенка везде: дома, на улице, во время игр на воде или занятий спортом, в дороге, у фонтанов и даже в школе. Однако это далеко не все места, где дети подвержены опасности.

Детский травматизм — одна из самых серьезных социальных проблем, которая угрожает здоровью детей и влечет проблемы для их родителей.

Согласно статистике, именно бытовые и уличные травмы достигают 80% от общего числа зарегистрированных. Чаще всего с увечьями сталкиваются дети младшего школьного возраста (7-11 лет), а для малышей старше трех лет они могут и вовсе стать причиной летального исхода.

Специалисты назвали основные причины травмирования:

  • Беспечность взрослых. Ситуации, когда родители или опекуны считают, что ничего страшного произойти не может.
  • Халатность. Невыполнение родителями или опекунами своих прямых обязанностей.
  • Недисциплинированность детей. Отсутствие должного понимания того, какой вид занятий может быть опасен.
  • Несчастные случаи. Непредвиденные события, в которых никто не виноват.
Фото: Изображение Midjourney

Теперь рассмотрим каждый вид детского травматизма подробнее.

Бытовой травматизм

Во-первых, сюда относятся отравление химическими и ядовитыми веществами: медикаменты, отбеливатели, кислоты и прочие жидкости должны храниться в труднодоступных для детей местах. Во-вторых, ожоги, удушье от мелких предметов и деталей, поражение электрическим током — все то, что можно получить, оставшись в комнате одному даже на пару минут. В-третьих, к категории «бытовой» можно добавить падение, которое часто становится причиной переломов и серьезных травм головы. Не разрешайте ребенку играть у ступенек, на подоконниках и балконе, установите замки на окна.

В 2024 году сотрудниками МО МВД России по Свердловской области было зарегистрировано 23 факта падения детей из окон. Из них 2 — с летальным исходом. В основном дети выпадают из окон нижних этажей домов (2-4 этаж), их возраст — от 1,5 лет до 5 лет.

Помните, что москитные сетки не в состоянии удержать вес ребенка!

Уличный травматизм

Травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий и спортивных увлечений, особенно распространены среди детей и подростков. Чаще всего увечья получают из-за незнания правил дорожного движения, из-за нарушения ПДД самими водителями. Причиной может стать и невнимательность сопровождающих.

Необходимо научить ребенка правильно переходить проезжую часть, быть дисциплинированным на улице и понимать, что аккуратность и внимательность помогут сохранить жизнь и здоровье!

Фото: Изображение Midjourney

Кроме дорожно-транспортных происшествий, опасными факторами являются катание на велосипеде и самокате, роллинг и скейтбординг (в зимний период — катание на коньках и сноубординг), а также купание без разрешения взрослых, особенно в местах, не предназначенных для этого.

Чтобы при падении, например, с велосипеда или самоката не получить серьезные травмы, необходимо использовать средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и перчатки. Перед катанием на роликах научите ребенка соблюдать скоростной режим и в случае непредвиденных обстоятельств правильно падать — вперед на колени, а затем — на руки.

Согласно данным пресс-службы ДГБ Нижнего Тагила, за шесть месяцев 2024 года было зарегистрировано 279 случаев обращений родителей с детьми Горнозаводского управленческого округа в Детскую городскую больницу с травмами, сотрясениями, переломами и ушибами. Среди них были случаи падения детей с самоката, выпадения из окна. Лидируют сотрясения головного мозга — 154 случая.

Занимайтесь такими видами активности только в специально отведенных местах!

Фото: Изображение Midjourney

Избежать травм и несчастных случаев на воде, а именно ссадин, порезов, переломов и вывиха шейных позвонков (при нырянии), помогают не столько тщательный присмотр взрослых и выбор места, сколько раннее обучение плаванию. Маленькие дети могут утонуть даже в небольшом количестве воды, поэтому закрывайте колодцы, ванны и бочки с водой.

Особое беспокойство вызывают технические водоемы. Нередки случаи, когда дети проводят свой досуг на берегу и даже купаются. В связи с этим хочу обратиться к жителям города: чаще проводите с ребенком разъяснительные беседы, обратите особое внимание на опасности, которые подстерегают на водоемах и улицах города, не оставляйте детей без присмотра, — подчеркнула заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.

Детям, не умеющим плавать, необходимо надевать спасательные жилеты!

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Купание — не единственный способ травмироваться на воде. Участились случаи таких ситуаций и во время игр у фонтанов. Эксперты считают, что в жару вода в фонтанах является идеальной средой для размножения различных бактерий, которые могут привести к зоонозным и острым кишечным инфекциям. Повышенное содержание кислотности (добавка химических веществ во избежание цветения воды) раздражают кожу и вызывают аллергические реакции. Самыми серьезными последствиями опасного времяпрепровождения могут стать электротравма (из-за различных коммуникаций и подсветки) и травматическая ампутация пальцев (случайное застревание конечностей в сливах).

Фонтаны предназначены для увлажнения и охлаждения воздуха, а также для украшения городского ландшафта. Купаться в них запрещено!

Фото: 1MI

В нашем материале мы затронули лишь самые частые варианты травмирования детей. Однако попасть в непредвиденную ситуацию ребенок может в любом месте и в любое время. Только родители могут донести до своих ребят правила поведения на улице, в школе и во время занятий спортом. Только родители могут защитить своего малыша от ранней инвалидности или гибели.

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