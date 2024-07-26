Родители пропавшего юноши с ДЦП в Свердловской области заявили о возможном похищении

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Известно, что молодой человек приехал с родителями в деревню к тете на ее день рождения. Вечером он ушел из дома за калитку и обратно не вернулся, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Родственники пропавшего свердловчанина рассказали, что в день, когда он исчез, они видели подозрительную машину, которая стояла неподалеку. Родители предполагают, что его могли похитить.
Напомним, молодой человек пропал 21 июля 2024 года. Родственники обратились за помощью к волонтерам поискового отряда.