Салют, долгожданный тротуар, движение на Октябрьской в Тагиле и проверки в «Звездном»

В лагере «Звездный» под Нижним Тагилом прокуратура инициировала проверку после падения из окна ребенка. Мальчик оперся на москитную сетку и вывалился вместе с ней. Уже установлено, что блокирующих устройств на окнах в помещениях, где жили дети, не было.