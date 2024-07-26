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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Салют, долгожданный тротуар, движение на Октябрьской в Тагиле и проверки в «Звездном»

Салют, долгожданный тротуар, движение на Октябрьской в Тагиле и проверки в «Звездном»

26 июля 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney
Тагильчанам пообещали салют в День города — к этой дате откроют движение по Октябрьской. Стартовал ремонт улицы Круговой в 9-м поселке. Обвиняемый во взяточничестве начальник РЭО ГИБДД уволен из органов. В лагере «Звездный» после падения ребенка из окна пройдут проверки. Подводим итоги 26 июля.

10 августа тагильчане будут праздновать День города, а вечером прогремит праздничный салют. Уже известны точное время и места — красивое пиротехническое шоу начнется в 22:50 на Тагильском пруду.

Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле
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Жители улицы Круговой в Нижнем Тагиле несколько лет просили построить здесь новый тротуар, так как считали этот участок дороги опасным. Наконец, работы начались: контракт на 26,7 млн рублей заключен с АО ГК «Уралстройкомплекс».

Долгожданный тротуар: в Нижнем Тагиле начался ремонт улицы Круговая на 9-м поселке
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К Дню города власти Тагила планируют запустить движение по одной из самых важных транспортных артерий — улице Октябрьской революции. К этому времени необходимо полностью завершить прокладку городских коммуникаций.

В Нижнем Тагиле ко Дню города планируется открыть движение по Октябрьской революции
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Андрей Торощин, начальник РЭО ГИБДД Нижнего Тагила, которого обвиняют в получении взяток, уволен из правоохранительных органов. Теперь ему предстоит объяснить следствию, действительно ли он брал мзду с автошкол за беспроблемную сдачу экзаменов.

Обвиняемый во взяточничестве начальник РЭО ГИБДД в Нижнем Тагиле уволен из органов
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В лагере «Звездный» под Нижним Тагилом прокуратура инициировала проверку после падения из окна ребенка. Мальчик оперся на москитную сетку и вывалился вместе с ней. Уже установлено, что блокирующих устройств на окнах в помещениях, где жили дети, не было.

Проверки нагрянут в «Звездный» под Нижним Тагилом после падения мальчика из окна
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Долгожданный тротуар: в Нижнем Тагиле начался ремонт улицы Круговая на 9-м поселке
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