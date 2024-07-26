Салют, долгожданный тротуар, движение на Октябрьской в Тагиле и проверки в «Звездном»

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
10 августа тагильчане будут праздновать День города, а вечером прогремит праздничный салют. Уже известны точное время и места — красивое пиротехническое шоу начнется в 22:50 на Тагильском пруду.
Жители улицы Круговой в Нижнем Тагиле несколько лет просили построить здесь новый тротуар, так как считали этот участок дороги опасным. Наконец, работы начались: контракт на 26,7 млн рублей заключен с АО ГК «Уралстройкомплекс».
К Дню города власти Тагила планируют запустить движение по одной из самых важных транспортных артерий — улице Октябрьской революции. К этому времени необходимо полностью завершить прокладку городских коммуникаций.
Андрей Торощин, начальник РЭО ГИБДД Нижнего Тагила, которого обвиняют в получении взяток, уволен из правоохранительных органов. Теперь ему предстоит объяснить следствию, действительно ли он брал мзду с автошкол за беспроблемную сдачу экзаменов.
В лагере «Звездный» под Нижним Тагилом прокуратура инициировала проверку после падения из окна ребенка. Мальчик оперся на москитную сетку и вывалился вместе с ней. Уже установлено, что блокирующих устройств на окнах в помещениях, где жили дети, не было.