Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле

Администрация города на это выделила 3,36 миллиона рублей, договор «Нижнетагильская филармония» заключила с ООО «Триада». Эта организация уже не единожды запускала фейерверки в честь различных праздников. В цену услуг включены расходы на приобретение пиротехнических изделий, выяснила редакция TagilCity.ru.