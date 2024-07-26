Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Тагильчане и гости города, которые будут посещать мероприятия в День города — 2024 смогут насладиться зрелищным мероприятием. Салют запустят в 22.50 с акватории Тагильского пруда.
Администрация города на это выделила 3,36 миллиона рублей, договор «Нижнетагильская филармония» заключила с ООО «Триада». Эта организация уже не единожды запускала фейерверки в честь различных праздников. В цену услуг включены расходы на приобретение пиротехнических изделий, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что 9 и 10 августа на площади у Драмтеатра в Нижнем Тагиле пройдет уже ставшее традиционным в День города 3D мэппинг-шоу.