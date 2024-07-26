tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле

Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле

26 июля 2024, 10:36
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в честь празднования Дня города — 2024 состоится пиротехническое шоу. Салют будет запущен вечером 10 августа.

Тагильчане и гости города, которые будут посещать мероприятия в День города — 2024 смогут насладиться зрелищным мероприятием. Салют запустят в 22.50 с акватории Тагильского пруда.

Администрация города на это выделила 3,36 миллиона рублей, договор «Нижнетагильская филармония» заключила с ООО «Триада». Эта организация уже не единожды запускала фейерверки в честь различных праздников. В цену услуг включены расходы на приобретение пиротехнических изделий, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что 9 и 10 августа на площади у Драмтеатра в Нижнем Тагиле пройдет уже ставшее традиционным в День города 3D мэппинг-шоу.

День города 2024: гуляния на Лисьей горе, «Киндерград» и фестиваль уличных театров
Узнать подробнее
Читайте также:
Оркестр, выставка и турнир. Как отметят День Старателя в Нижнем ТагилеПродажу алкоголя ограничат на Вагонке в день празднования района в Нижнем ТагилеСалют запустят в День Металлурга в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#День города#Салют#Фейерверк#Екатеринбург#Закупка
Подпишитесь
Дом снесут у станции Завязовская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49
Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле перенесли в другое место из-за погоды
Сегодня, 08:52
В Нижнем Тагиле ко Дню города планируется открыть движение по Октябрьской революции
Сегодня, 06:44
Обвиняемый во взяточничестве начальник РЭО ГИБДД в Нижнем Тагиле уволен из органов
Сегодня, 04:33
Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза
Вчера, 16:35