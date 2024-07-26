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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Соседку просить не придется: как полить комнатные цветы во время отпуска

Соседку просить не придется: как полить комнатные цветы во время отпуска

26 июля 2024, 14:05
Фото: tagilcity.ru
Многим знакома ситуация, когда нужно уезжать в отпуск, а поливать комнатные цветы некому. Чтобы не просить об этой услуге соседей и не обременять друзей, воспользуйтесь старым и проверенным дедовским методом.

Если вам не хочется давать ключи малознакомому человеку на время своего отъезда, попробуйте оборудовать временную систему фитильного полива, советуют эксперты портала 7dach.ru.

Для этой задачи вам потребуются фитили для керосиновых ламп или обычные веревки, которые будут служить проводниками жидкости. Возьмите канистру с водой или большую пластиковую бутылку. В крышке с помощью горячего шила проделайте отверстие, в которое может пройти веревка. Заполните бутылку водой и поставьте ее на возвышение. Конец нашего фитиля должен плавать в воде, второй конец нужно прикопать в горшок.

Фото: 1MI

Важно, чтобы растение находилось ниже уровня бутылки, чтобы вода беспрепятственно сочилась вниз. В одну крышку можно вставить несколько фитилей для разных цветов. Но стоит учесть, что если отверстие в крышке будет лишком большим, то вода будет постепенно испаряться.

Этот метод позволит вашим растениям получать воду на протяжении всего вашего отъезда.

Комнатные цветы можно использовать для защиты помещения от сильной жары.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Цветы#Окружающая среда#Отпуск#Дом и сад#КЦ
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