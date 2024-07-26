Соседку просить не придется: как полить комнатные цветы во время отпуска

Для этой задачи вам потребуются фитили для керосиновых ламп или обычные веревки, которые будут служить проводниками жидкости. Возьмите канистру с водой или большую пластиковую бутылку. В крышке с помощью горячего шила проделайте отверстие, в которое может пройти веревка. Заполните бутылку водой и поставьте ее на возвышение. Конец нашего фитиля должен плавать в воде, второй конец нужно прикопать в горшок.