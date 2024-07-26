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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В Красноярске осудили «вора в законе» из-за связи с преступным миром

Свердловского «вора в законе» приговорили к 13 годам колонии

26 июля 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney

В Красноярске осудили «вора в законе» из-за связи с преступным миром

Красноярский суд принял решение о признании виновным криминального авторитета из Свердловской области Олега Сухочева (Сухач). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточняется, мужчина считается виновным из-за связи с преступным миром и по причине того, что возглавлял его иерархию.

Сам Сухочев на протяжении 16 лет является «вором в законе», что открыло ему большие возможности в преступном мире. В пресс-службе ведомства рассказали, что во время беседы мужчина рассказал о «бандитских» статусах других преступников, а также занимался продвижением идей «воровского мира».

Ранее TagilCity.ru писал, что Сухач был правой рукой представителя банды Деда Хасана на Урале. Он контролировал контрабандные поставки из Казахстана. Семь лет назад его приговорил к 22 годам тюрьмы.

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#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Криминал#Красноярск#Вор в законе
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