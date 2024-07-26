Свердловского «вора в законе» приговорили к 13 годам колонии

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Как уточняется, мужчина считается виновным из-за связи с преступным миром и по причине того, что возглавлял его иерархию.
Сам Сухочев на протяжении 16 лет является «вором в законе», что открыло ему большие возможности в преступном мире. В пресс-службе ведомства рассказали, что во время беседы мужчина рассказал о «бандитских» статусах других преступников, а также занимался продвижением идей «воровского мира».
Ранее TagilCity.ru писал, что Сухач был правой рукой представителя банды Деда Хасана на Урале. Он контролировал контрабандные поставки из Казахстана. Семь лет назад его приговорил к 22 годам тюрьмы.