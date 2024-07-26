Свердловского «вора в законе» приговорили к 13 годам колонии

Сам Сухочев на протяжении 16 лет является «вором в законе», что открыло ему большие возможности в преступном мире. В пресс-службе ведомства рассказали, что во время беседы мужчина рассказал о «бандитских» статусах других преступников, а также занимался продвижением идей «воровского мира».