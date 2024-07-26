Тагильчан предупредили о дожде и грозах на следующей неделе

На следующий день, 30 июля, в городе будет солнечная погода и 19 градусов тепла, атмосферное давление не изменится. 31 июля в Нижний Тагил придут грозы, но температура повысится до 20 градусов, атмосферное давление будет держаться на уровне 734 миллиметра ртутного столба.