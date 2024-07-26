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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Дождливая погода задержится в Нижнем Тагиле до конца следующей недели

Тагильчан предупредили о дожде и грозах на следующей неделе

26 июля 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney

Дождливая погода задержится в Нижнем Тагиле до конца следующей недели

Тагильчанам на предстоящей неделе стоит ожидать дождливую погоду с грозовыми тучами.

Так, в понедельник, 29 июля, воздух прогреется до 17 градусов, ожидаются небольшие дожди, атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.

На следующий день, 30 июля, в городе будет солнечная погода и 19 градусов тепла, атмосферное давление не изменится. 31 июля в Нижний Тагил придут грозы, но температура повысится до 20 градусов, атмосферное давление будет держаться на уровне 734 миллиметра ртутного столба.

В четверг, 1 августа, будут дожди и облачная погода, воздух прогреется до 21 градуса, атмосферное давление не изменится. 2 августа в городе ожидаются грозы и дожди, а также температура 20 градусов тепла, атмосферное давление не превысит 730 миллиметров ртутного столба.

В выходные, 3 и 4 августа, ожидаются грозы и дожди. Температура будет варьироваться от 12 до 20 градусов, атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба, передает метеопортал GISMETEO.

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