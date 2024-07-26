Таможенники в Екатеринбурге конфисковали 24 кг шнурков

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Published Сегодня, 06:41
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Екатеринбургская организация по изготовлению обуви заказала товар из Китая. По накладным в Россию везли шнурки весом около 200 кг. Однако при прохождении таможни выяснилось, что компания не задекларировала 12% шнурков от общей массы.
Директор фирмы объяснил это тем, что шнурки не пересчитывали, а количество их указали исходя из информации, полученной от поставщиков. Тем не менее в отношении Российской организации возбудили административное дело, сообщает «КП-Екатеринбург».
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