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Таможенники в Екатеринбурге конфисковали 24 кг шнурков

Таможенники в Екатеринбурге конфисковали 24 кг шнурков

26 июля 2024, 06:41
Фото: 1MI
Сотрудники таможенной службы изъяли в Екатеринбурге 24 кг незадекларированных шнурков.

Екатеринбургская организация по изготовлению обуви заказала товар из Китая. По накладным в Россию везли шнурки весом около 200 кг. Однако при прохождении таможни выяснилось, что компания не задекларировала 12% шнурков от общей массы.

Директор фирмы объяснил это тем, что шнурки не пересчитывали, а количество их указали исходя из информации, полученной от поставщиков. Тем не менее в отношении Российской организации возбудили административное дело, сообщает «КП-Екатеринбург».

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Таможня#Товар#Екатеринбург#Инцидент#Уральская таможня
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