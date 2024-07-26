Участок трассы под Сысертью закроют на два дня из-за соревнований

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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28 июля движение будет закрыто на трассе Сысерть — Полевской с 9:00 до 12:00, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
27 июля с семи утра до 17 часов вечера и 28 июля с шести утра до 15 часов дня движение всех транспортных средств ограничат в Сысерти на улицах Тимирязева и Коммуны.
Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать маршруты своих поездок с учетом ограничений.
Напомним, 13 июля 2024 года ввели транспортное ограничение на трассе Екатеринбург — Тюмень из ремонтных дорог.