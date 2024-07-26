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Участок трассы под Сысертью закроют на два дня из-за соревнований

Участок трассы под Сысертью закроют на два дня из-за соревнований

26 июля 2024, 08:47
Фото: 1MI
В Сысертском районе ограничено транспортное движение из-за спортивных состязаний «Сысертский триатлон». Мероприятие будет проходить 27 и 28 июля 2024 года.

28 июля движение будет закрыто на трассе Сысерть — Полевской с 9:00 до 12:00, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

27 июля с семи утра до 17 часов вечера и 28 июля с шести утра до 15 часов дня движение всех транспортных средств ограничат в Сысерти на улицах Тимирязева и Коммуны.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать маршруты своих поездок с учетом ограничений.

Напомним, 13 июля 2024 года ввели транспортное ограничение на трассе Екатеринбург — Тюмень из ремонтных дорог.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Соревнования#Мероприятие#Ограничение движения#Екатеринбург
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