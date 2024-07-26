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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

Возле бара в Екатеринбурге умер экс-министр из Перми Константин Черемушкин

В Екатеринбурге около бара ушел из жизни чиновник из Пермского края

26 июля 2024, 11:21
Фото: 1MI

Возле бара в Екатеринбурге умер экс-министр из Перми Константин Черемушкин

Минувшей ночью в Екатеринбурге около паба Fjord скончался Константин Черемушкин, экс-руководитель Министерства природы Пермского края.

Чиновник вместе с детьми отдыхал в баре, когда внезапно ему стало плохо. Мужчина вышел на свежий воздух. Через некоторое время он скончался на скамейке.

В баре Fjord изданию E1 сообщили, что этой ночью у них действительно были гости, одному из которых стало плохо. В заведении также отметили, что бар гости покинули около одиннадцати вечера, а реанимация приехала в полночь.

Напомним, в Москве скончался 69-летний бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Чиновник#Екатеринбург
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