В Екатеринбурге около бара ушел из жизни чиновник из Пермского края

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Чиновник вместе с детьми отдыхал в баре, когда внезапно ему стало плохо. Мужчина вышел на свежий воздух. Через некоторое время он скончался на скамейке.
В баре Fjord изданию E1 сообщили, что этой ночью у них действительно были гости, одному из которых стало плохо. В заведении также отметили, что бар гости покинули около одиннадцати вечера, а реанимация приехала в полночь.
Напомним, в Москве скончался 69-летний бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров.