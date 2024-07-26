В Лесном предприятие заплатит 500 тысяч работнику за несчастный случай

В результате несчастного случая, произошедшего во время работы, работник получил черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, ушибы спинного и головного мозга. По итогам проверки были выявлены нарушения закона об охране труда, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.