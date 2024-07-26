В Лесном предприятие заплатит 500 тысяч работнику за несчастный случай

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В результате несчастного случая, произошедшего во время работы, работник получил черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, ушибы спинного и головного мозга. По итогам проверки были выявлены нарушения закона об охране труда, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Весной 2024 года пострадавшему рабочему установили третью группу инвалидности. Прокуратура отправила в суд иск о взыскании с предприятия компенсации в размере полумиллиона рублей. В суде требование было удовлетворено.
Напомним, в Екатеринбурге спортшкола выплатит ученику 50 рублей за перелом позвонков во время хоккейной тренировки.