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Updated Сегодня, 07:06

Предприятие в Лесном заплатит полмиллиона работнику за сломанный позвоночник

В Лесном предприятие заплатит 500 тысяч работнику за несчастный случай

26 июля 2024, 07:04
Фото: 1MI

Предприятие в Лесном заплатит полмиллиона работнику за сломанный позвоночник

Автотранспортное предприятие в Лесном выплатит 500 тысяч рублей своему сотруднику за травму, которую он получил во время рабочего дня. Происшествие случилось 16 ноября 2024 года.

В результате несчастного случая, произошедшего во время работы, работник получил черепно-мозговую травму, перелом позвоночника, ушибы спинного и головного мозга. По итогам проверки были выявлены нарушения закона об охране труда, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Весной 2024 года пострадавшему рабочему установили третью группу инвалидности. Прокуратура отправила в суд иск о взыскании с предприятия компенсации в размере полумиллиона рублей. В суде требование было удовлетворено.

Напомним, в Екатеринбурге спортшкола выплатит ученику 50 рублей за перелом позвонков во время хоккейной тренировки.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Травма#Прокуратура#Суд#Деньги#Компенсация#ЧП#Инвалидность#Производственная травма#18+#Екатеринбург#Инцидент
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