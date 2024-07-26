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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

В Нижнем Тагиле ко Дню города планируется открыть движение по Октябрьской революции

В Нижнем Тагиле ко Дню города планируется открыть движение по Октябрьской революции

26 июля 2024, 06:44
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Движение по улице Октябрьской революции на участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского откроется ко Дню Города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Планируется, что к городскому празднику специалисты проведут работы по запуску отремонтированной транспортной артерии: так, планируется, что автомобили смогут передвигаться сразу по двум направлениям на улице Октябрьской революции.

Сейчас же специалистам для того, чтобы запустить дорогу от проспекта Ленина в сторону Тагилстроя нужно полностью обустроить городские сети.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Как отметил заммэра Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, после праздничного мероприятия все силы будут направлены на то, чтобы полностью открыть дорогу по улице Октябрьской революции.

Ранее стало известно, что в ближайшее время на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле рабочие приступят к прокладке ливневой канализации и водопровода, а также к переключению горожан со старого газового оборудования на новое.

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#Араз Салехов#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Строительство#Грузовые автомобили#Дороги#Автомобили
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