В Нижнем Тагиле ко Дню города планируется открыть движение по Октябрьской революции

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Планируется, что к городскому празднику специалисты проведут работы по запуску отремонтированной транспортной артерии: так, планируется, что автомобили смогут передвигаться сразу по двум направлениям на улице Октябрьской революции.
Сейчас же специалистам для того, чтобы запустить дорогу от проспекта Ленина в сторону Тагилстроя нужно полностью обустроить городские сети.
Как отметил заммэра Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, после праздничного мероприятия все силы будут направлены на то, чтобы полностью открыть дорогу по улице Октябрьской революции.
Ранее стало известно, что в ближайшее время на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле рабочие приступят к прокладке ливневой канализации и водопровода, а также к переключению горожан со старого газового оборудования на новое.