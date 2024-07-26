В столице провели диалог на тему «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Для участия в мероприятии были приглашены представители бизнес-сообщества, общественности, журналисты, политические деятели, востоковеды и учащиеся ведущих столичных вузов. Об этом информирует bigasia.
К участникам диалога обратился генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он заявил, что у китайской модернизации, которая проходит по четкому и выверенному плану Компартии, возникли новые обширные перспективы. Центральной фигурой китайских реформ, реализуемых ЦК КПК, остается человек: народ всегда будет основным звеном всех перемен.
В своем выступлении на третьем пленуме ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин указал:
«Реформы и открытость — вторая революция Китая — не только глубоко меняет Китай, но и оказывает глубокое влияние на весь мир».
Шэнь Хайсюн заверил участников диалога в том, что Китай не остановится на пути реформирования, не оборвет существующих связей и не будет возводить стен с внешним миром.
Медиакорпорация Китая (CMG) — крупнейший мировой медиахолдинг. Его работа направлена на самую широкую аудиторию, на обеспечение людей информацией о китайском курсе реформ и открытости, подготовку почвы для диалога и обмен положительным опытом. Продвигая гуманитарные связи, CMG разрабатывает механизм глобального партнерства, поддерживает диалог культур и расширяет «международный круг друзей».
Присутствовавший на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в своем выступлении подробно перечислил основные вехи китайских реформ и добавил, что открытость считают главным признаком модернизации в китайском стиле. Открытая политика, открытая экономика для мира становятся свидетельством приверженности КНР мирному курсу и высокого уровня толерантности в стране.
В рамках свободной дискуссии участники мероприятия дали ответы на вопросы, заданные аудиторией. В частности, были озвучены конструктивные предложения по запуску новых форматов развития российско-китайских отношений.