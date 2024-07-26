В столице провели диалог на тему «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

К участникам диалога обратился генеральный директор и главный редактор Медиакорпорации Китая (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он заявил, что у китайской модернизации, которая проходит по четкому и выверенному плану Компартии, возникли новые обширные перспективы. Центральной фигурой китайских реформ, реализуемых ЦК КПК, остается человек: народ всегда будет основным звеном всех перемен.