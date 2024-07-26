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Врио начальника ГАИ по Свердловской области раскритиковал работу дорожных служб

Врио начальника ГАИ по Свердловской области раскритиковал работу дорожных служб

26 июля 2024, 07:59
Фото: 1MI
Врио начальника ГАИ по Свердловской области Дмитрий Кузнецов раскритиковал работу дорожных служб. Сотрудникам госавтоинспекции приходится показывать дорожникам что и где надо отремонтировать.

Кузнецов в эфире программы «Акцент» на ОТВ поделился основными проблемами на дорогах в летний сезон.

В первую очередь он отметил неудовлетворительную работу дорожников, которым приходится показывать где нужно выполнять ремонт.

Еще одна проблема для всех свердловчан — гигантские пробки из-за ремонта дорог. Сотрудникам ГАИ приходится раздавать в жаркую погоду на трассе воду, чтобы людям не стало плохо.

Кроме того, по словам Кузнецова, необходимо отрегулировать светофоры и на всех участках дорог сделать разделительную полосу. Это существенно снизит количество автоаварий на дорогах.

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#Екатерина Смирнова#Общество#ГАИ#Дороги#Ремонт дороги#Дефекты дороги#Екатеринбург
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