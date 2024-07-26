Врио начальника ГАИ по Свердловской области раскритиковал работу дорожных служб

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Кузнецов в эфире программы «Акцент» на ОТВ поделился основными проблемами на дорогах в летний сезон.
В первую очередь он отметил неудовлетворительную работу дорожников, которым приходится показывать где нужно выполнять ремонт.
Еще одна проблема для всех свердловчан — гигантские пробки из-за ремонта дорог. Сотрудникам ГАИ приходится раздавать в жаркую погоду на трассе воду, чтобы людям не стало плохо.
Кроме того, по словам Кузнецова, необходимо отрегулировать светофоры и на всех участках дорог сделать разделительную полосу. Это существенно снизит количество автоаварий на дорогах.