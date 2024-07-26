Юная тагильчанка получила главный приз в конкурсе «Большая перемена»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Участниками состязания оказались 700 детей из почти 70 российских регионов. Ребята, которые принимали участие в финале события, пытались завоевать звание победителей в центре «Артек».
В общей сложности в списке победителей 300 детей, одна из них — ученица нижнетагильского учебного заведения. Ей удалось завоевать приз — уникальное «„Путешествие мечты“ на поезде».
Накануне стало известно о победе семьи Ханжиных в 22-м конкурсе «Молодая семья» в Нижнем Тагиле.