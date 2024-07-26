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Жительница Нижнего Тагила победила в конкурсе «Большая перемена»

Юная тагильчанка получила главный приз в конкурсе «Большая перемена»

26 июля 2024, 07:15
Фото: Пресс-служба Управления образования г. Нижний Тагил

Жительница Нижнего Тагила победила в конкурсе «Большая перемена»

В России подошел к концу финал детского конкурса «Большая перемена». В нем победила юная тагильчанка Полина Воронцова. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования по городу.

Участниками состязания оказались 700 детей из почти 70 российских регионов. Ребята, которые принимали участие в финале события, пытались завоевать звание победителей в центре «Артек».

В общей сложности в списке победителей 300 детей, одна из них — ученица нижнетагильского учебного заведения. Ей удалось завоевать приз — уникальное «„Путешествие мечты“ на поезде».

Накануне стало известно о победе семьи Ханжиных в 22-м конкурсе «Молодая семья» в Нижнем Тагиле.

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#Араз Салехов#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школьники#Рейтинг#Конкурсы
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