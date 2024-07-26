Заболеют и погибнут: какие растения нельзя поливать холодной водой

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Агрономы единодушны в своем мнении: полив холодной водой приводит к тому, что растения начинают хиреть, чахнуть, а в итоге могут даже погибнуть. Особенно опасно делать это в жару. Процедура сравнима с тем, как если бы перегретого на солнце человека резко окатили ведром ледяной воды. Процедура может вызвать шок и даже остановку сердца. То же самое происходит и с растениями. И если некоторые огородные культуры способны пережить это, то для других это чрезвычайно опасно, считают эксперты портала «Белновости».
Категорически недопустим полив ледяной водой для огурцов, перцев, баклажанов, томатов, дынь и арбузов. Корневая система испытывает шок, а «оклематься» в итоге получится не у всех. Однократный полив ледяной водой существенного вреда не нанесет, но если делать это постоянно, то растения начинают плохо развиваться, у них уменьшается количество плодов, а срок плодоношения сокращается.
Менее чувствительны к «холодному душу» капуста, морковь, свекла, озимые лук и чеснок, щавель. Но в итоге и они спасибо хозяину не скажут и отреагируют снижением урожайности.
Вот почему важно соблюдать следующие принципы полива:
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