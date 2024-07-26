Заболеют и погибнут: какие растения нельзя поливать холодной водой

Агрономы единодушны в своем мнении: полив холодной водой приводит к тому, что растения начинают хиреть, чахнуть, а в итоге могут даже погибнуть. Особенно опасно делать это в жару. Процедура сравнима с тем, как если бы перегретого на солнце человека резко окатили ведром ледяной воды. Процедура может вызвать шок и даже остановку сердца. То же самое происходит и с растениями. И если некоторые огородные культуры способны пережить это, то для других это чрезвычайно опасно, считают эксперты портала «Белновости».