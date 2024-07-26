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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Заболеют и погибнут: какие растения нельзя поливать холодной водой

Заболеют и погибнут: какие растения нельзя поливать холодной водой

26 июля 2024, 13:21
Фото: 1MI
Обычно дачники отстаивают воду для полива в больших бочках или старых ваннах. Однако порой для экономии времени велик соблазн устроить растениям «холодный душ» прямо из скважины или колодца. Переживут такую процедуру далеко не все.

Агрономы единодушны в своем мнении: полив холодной водой приводит к тому, что растения начинают хиреть, чахнуть, а в итоге могут даже погибнуть. Особенно опасно делать это в жару. Процедура сравнима с тем, как если бы перегретого на солнце человека резко окатили ведром ледяной воды. Процедура может вызвать шок и даже остановку сердца. То же самое происходит и с растениями. И если некоторые огородные культуры способны пережить это, то для других это чрезвычайно опасно, считают эксперты портала «Белновости».

Категорически недопустим полив ледяной водой для огурцов, перцев, баклажанов, томатов, дынь и арбузов. Корневая система испытывает шок, а «оклематься» в итоге получится не у всех. Однократный полив ледяной водой существенного вреда не нанесет, но если делать это постоянно, то растения начинают плохо развиваться, у них уменьшается количество плодов, а срок плодоношения сокращается.

Фото: tagilcity.ru

Менее чувствительны к «холодному душу» капуста, морковь, свекла, озимые лук и чеснок, щавель. Но в итоге и они спасибо хозяину не скажут и отреагируют снижением урожайности.

Вот почему важно соблюдать следующие принципы полива:

  • воду отстаивать;
  • поливать утром или вечером, но не в солнцепек;
  • учитывать потребности растений: одни нужно поливать под корень, другие не возражают против смачивания листьев;
  • Соблюдать нормы увлажнения почвы: не менее 500 литров воды на одну сотку земли.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Дача#Растения#Полив#Дом и сад#КЦ
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