tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Зачем очищать бачок унитаза изнутри: об этом вы еще не задумывались

Зачем очищать бачок унитаза изнутри: об этом вы еще не задумывались

26 июля 2024, 15:02
Фото: 1MI
У хорошей хозяйки санузел всегда блестит и сверкает. Но если вы регулярно чистите унитаз, но в туалете сохраняется неприятный запах, то нужно заглянуть внутрь бачка.

Новенькие компакты блестят и снаружи и изнутри, но уже спустя пару месяцев в бачке образуется своеобразный слизистый налет ржавого цвета. Именно он может стать причиной неприятного запаха в туалете, быстрого загрязнения унитаза и уродливых разводов. Вот почему туалет важно мыть не только снаружи, советуют специалисты портала «Белновости».

Фото: 1MI

Особенно проблема актуальна для тех домов, где из кранов течет вода низкого качества — жесткая, плохо очищенная, желтого цвета.

Для уборки внутри бачка потребуется щетка с жесткой щетиной. В качестве чистящего средства можно использовать как специальные средства, так и обычную соду. Спустите воду из бачка и перекройте кран, чтобы она не набиралась. Нанесите на щетку соду и как следует пройдитесь внутри бачка. Если налет не отмывается с первого раза, то оставьте соду для воздействия — потребуется 2-3 часа. Порошок «Пемолюкс» или любой другой достаточно нанести на 15-20 минут. После этого завершите уборку с помощью мягкой губки.

Ранее стало известно, как избавиться от неприятного запаха в духовке.

Соседку просить не придется: как полить комнатные цветы во время отпуска
Узнать подробнее
Читайте также:
Заболеют и погибнут: какие растения нельзя поливать холодной водойЧем воняет на кухне? Эти вещи могут быть источником неприятного запахаХозяйке на заметку: приводим в порядок пропахшие дымом и костром вещи
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Окружающая среда#Унитаз#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:36
Дом снесут у станции Завязовская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49
Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле перенесли в другое место из-за погоды
Сегодня, 08:52
В Нижнем Тагиле ко Дню города планируется открыть движение по Октябрьской революции
Сегодня, 06:44
Обвиняемый во взяточничестве начальник РЭО ГИБДД в Нижнем Тагиле уволен из органов
Сегодня, 04:33
Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза
Вчера, 16:35