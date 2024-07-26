Зачем очищать бачок унитаза изнутри: об этом вы еще не задумывались

Для уборки внутри бачка потребуется щетка с жесткой щетиной. В качестве чистящего средства можно использовать как специальные средства, так и обычную соду. Спустите воду из бачка и перекройте кран, чтобы она не набиралась. Нанесите на щетку соду и как следует пройдитесь внутри бачка. Если налет не отмывается с первого раза, то оставьте соду для воздействия — потребуется 2-3 часа. Порошок «Пемолюкс» или любой другой достаточно нанести на 15-20 минут. После этого завершите уборку с помощью мягкой губки.