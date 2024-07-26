Зачем очищать бачок унитаза изнутри: об этом вы еще не задумывались

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Новенькие компакты блестят и снаружи и изнутри, но уже спустя пару месяцев в бачке образуется своеобразный слизистый налет ржавого цвета. Именно он может стать причиной неприятного запаха в туалете, быстрого загрязнения унитаза и уродливых разводов. Вот почему туалет важно мыть не только снаружи, советуют специалисты портала «Белновости».
Особенно проблема актуальна для тех домов, где из кранов течет вода низкого качества — жесткая, плохо очищенная, желтого цвета.
Для уборки внутри бачка потребуется щетка с жесткой щетиной. В качестве чистящего средства можно использовать как специальные средства, так и обычную соду. Спустите воду из бачка и перекройте кран, чтобы она не набиралась. Нанесите на щетку соду и как следует пройдитесь внутри бачка. Если налет не отмывается с первого раза, то оставьте соду для воздействия — потребуется 2-3 часа. Порошок «Пемолюкс» или любой другой достаточно нанести на 15-20 минут. После этого завершите уборку с помощью мягкой губки.
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