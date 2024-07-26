tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Женщина в Первоуральске заключила фиктивный брак с иностранцем

Женщина в Первоуральске заключила фиктивный брак с иностранцем

26 июля 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Жительница в Первоуральске вступила в фиктивный брак с уроженцем Таджикистана в марте 2022 года.

Сотрудникам прокуратуры во время проверки соблюдение миграционного закона обнаружила документы пары, которая оформила брак весной два года назад, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

По словам иностранца, они с женой были знакомы два месяца до заключения брака и вместе никогда не жили, а поженились для того, чтобы мужчина мог получить разрешение на временное проживание в стране и затем получить гражданство РФ.

Суд, рассмотрев обстоятельства данного дела, признал брак фиктивным и аннулировал запись акта в ЗАГСе.

Напомним, свердловский облсуд чуть не депортировал из РФ семью, которая приехала в Екатеринбург несколько лет назад из Казахстана.

Посетитель Свердловского облсуда оказался алиментщиком в розыске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Лесном предприятие заплатит 500 тысяч работнику за несчастный случайБольному жителю Нижнего Тагила запретили хранить и носить оружиеЖитель Красноуфимска выплатит 60 тысяч мальчику за нападение его собаки
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Первоуральск#Прокуратура#Суд#ЧП#ЗАГС#Фиктивный брак#18+#Екатеринбург#Инцидент#Гражданство РФ#Облсуд
Подпишитесь
Салют прогремит в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:36
Дом снесут у станции Завязовская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49
Фестиваль бардовской песни в Нижнем Тагиле перенесли в другое место из-за погоды
Сегодня, 08:52
В Нижнем Тагиле ко Дню города планируется открыть движение по Октябрьской революции
Сегодня, 06:44
Обвиняемый во взяточничестве начальник РЭО ГИБДД в Нижнем Тагиле уволен из органов
Сегодня, 04:33
Жители Девятого поселка, МЖК и Алтайки в Нижнем Тагиле жалуются на запах навоза
Вчера, 16:35