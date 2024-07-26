Женщина в Первоуральске заключила фиктивный брак с иностранцем

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Сотрудникам прокуратуры во время проверки соблюдение миграционного закона обнаружила документы пары, которая оформила брак весной два года назад, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
По словам иностранца, они с женой были знакомы два месяца до заключения брака и вместе никогда не жили, а поженились для того, чтобы мужчина мог получить разрешение на временное проживание в стране и затем получить гражданство РФ.
Суд, рассмотрев обстоятельства данного дела, признал брак фиктивным и аннулировал запись акта в ЗАГСе.
Напомним, свердловский облсуд чуть не депортировал из РФ семью, которая приехала в Екатеринбург несколько лет назад из Казахстана.