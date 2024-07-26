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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Житель Каменска-Уральского заплатил алименты под угрозой уголовного дела

Житель Каменска-Уральского заплатил алименты под угрозой уголовного дела

26 июля 2024, 06:45
Фото: 1MI
Мужчина в Каменске-Уральском оплатил алиментный долг размером более 800 тысяч рублей после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.

Сначала в отношении горожанина было вынесено решение обязать его выплатить алиментный долг. Должник его платить не стал, вследствие чего было возбуждено административное дело, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

Мужчина отбыл назначенные обязательные работы, но долг сыну так и не выплачивал. Тогда на алиментщика завели уголовное дело. В связи с этим мужчина погасил задолженность, размер которой составил 860 тысяч рублей.

Напомним, в Свердловской области местный житель выплатил ребенку 130 тысяч рублей из-за угрозы уголовной ответственности.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Ребенок#Суд#Деньги#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Алименты#Родительские обязанности#Екатеринбург
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