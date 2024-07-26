Житель Каменска-Уральского заплатил алименты под угрозой уголовного дела

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Сначала в отношении горожанина было вынесено решение обязать его выплатить алиментный долг. Должник его платить не стал, вследствие чего было возбуждено административное дело, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
Мужчина отбыл назначенные обязательные работы, но долг сыну так и не выплачивал. Тогда на алиментщика завели уголовное дело. В связи с этим мужчина погасил задолженность, размер которой составил 860 тысяч рублей.
Напомним, в Свердловской области местный житель выплатил ребенку 130 тысяч рублей из-за угрозы уголовной ответственности.